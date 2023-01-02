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Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı

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Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı
Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı

Güney Kıbrıs’ta yılbaşı kutlamalarına Larnaka’da yabancı uyruklular arasında çıkan kavga damgasını vurgu.

Rum haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gecede Larnaka’nın tanınmış sahil şeridi “Finikudes” sahilinde toplanan onlarca yabancı uyruklu arasında çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Haberde, kavga sonucunda 29 ve 26 yaşındaki iki kişinin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ciddi oldukları belirtilirken, şahıslardan birinin Güney Kıbrıs’ta yasadışı şekilde bulunduğunun tespit edildiği de vurgulandı.

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