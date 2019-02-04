Larnaka'da yola çıkan Flamingo'nun öldüğü tespit edildi

Larnaka'da dün gece sokağa çıkan flamingo bugün ölü olarak bulundu.
Sosyal medya yayınlarıyla, sokakta gördüğü ve araba geçme riskinden kurtulmasına yardım etmeye çalıştığı Flamingo'nun sonunda ölü olduğunu yayımladı.
Larnaka'da dün gece sokağa çıkan flamingo bugün ölü olarak bulundu.
Sosyal medya yayınlarıyla, sokakta gördüğü ve araba geçme riskinden kurtulmasına yardım etmeye çalıştığı Flamingo'nun sonunda ölü olduğunu yayımladı.
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