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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Larnaka'da yola çıkan Flamingo'nun öldüğü tespit edildi

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Larnaka'da yola çıkan Flamingo'nun öldüğü tespit edildi
Larnaka'da yola çıkan Flamingo'nun öldüğü tespit edildi

Larnaka'da dün gece sokağa çıkan flamingo bugün ölü olarak bulundu.

Sosyal medya yayınlarıyla, sokakta gördüğü ve araba geçme riskinden kurtulmasına yardım etmeye çalıştığı Flamingo'nun sonunda ölü olduğunu yayımladı.

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