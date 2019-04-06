Larnaka’daki bir mağazada tabanca ve mermiler

Rum polisinin, Larnaka’daki bir mağazada bir adet tabanca ile 25 adet mermi tespit ettiği belirtildi.

Politis gazetesi Rum polisinin, Larnaka’daki bir mağazada bir adet tabanca ile 25 adet mermi tespit etmesi üzerine, Güney Lefkoşa sakini 35 yaşındaki bir kişiyi şüpheli olarak tutukladığını yazdı.

Habere göre bir ihbar üzerine mağazada arama yapan polis, içerisinde bir adet tabanca ile 25 adet merminin bulunduğu iki adet çanta tespit etti.

Olayla ilgili şüpheli olarak tutuklanan 35 yaşındaki kişi ise, dün, hakkında 5 gün tutukluluk emrinin verildiği Larnaka Kaza Mahkemesi önüne çıkarıldı.