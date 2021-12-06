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Larnaka'daki "Büyük Camii" yangınını Suriyeli bir göçmen yaptı iddiası

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Larnaka'daki "Büyük Camii" yangınını Suriyeli bir göçmen yaptı iddiası
Larnaka'daki "Büyük Camii" yangınını Suriyeli bir göçmen yaptı iddiası

Larnaka'daki "Büyük Camii" yangınını Suriyeli bir göçmen yaptı iddiası

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı önemli bire detayı payaştı.

İşte Kanatlı'nın açıklaması;

Haber takibi yapmak gerek yalnız şu detay dünden beri aklımda dönüyor 2 Aralık akşamı olay gerçekleşiyor, tepkiler dünden, arada 48 saat var, orda gayri resmi atanmış, papa ile bile görüşen Şakir var, o da mı fark etmiyor? Sonra mehterli, ayağınızı denk alın açıklamaları, şimdi? Bu haber gerçek ise ne olacak? Ülke tamam, çok da normal değildi ama sanki koptuk gideriz

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