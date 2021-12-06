Larnaka'daki "Büyük Camii" yangınını Suriyeli bir göçmen yaptı iddiası
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı önemli bire detayı payaştı.
İşte Kanatlı'nın açıklaması;
Haber takibi yapmak gerek yalnız şu detay dünden beri aklımda dönüyor 2 Aralık akşamı olay gerçekleşiyor, tepkiler dünden, arada 48 saat var, orda gayri resmi atanmış, papa ile bile görüşen Şakir var, o da mı fark etmiyor? Sonra mehterli, ayağınızı denk alın açıklamaları, şimdi? Bu haber gerçek ise ne olacak? Ülke tamam, çok da normal değildi ama sanki koptuk gideriz
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