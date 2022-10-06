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Larnaka’daki EVKAF malı üzerindeki barakaların tamamı yıkıldı

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Fileletheros gazetesi ise söz konusu arazinin Kıbrıs Türk arazisi olduğunu yazdı.
Larnaka’daki EVKAF malı üzerindeki barakaların tamamı yıkıldı

Larnaka’nın merkezinde bulunan ve 1974’te Rum göçmenlere dükkan olarak tahsis edilmelerinin ardından harabe halini alan barakalardan son iki tanesinin dün yıkıldığı, söz konusu alana otopark inşa edileceği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka’nın merkezinde, 1974’ten beridir görsel anlamda büyük kirliliğe sebep olan ve göçmen Kıbrıslı Rumlara iş yeri olarak verilen barakaların son iki tanesinin dün yıkıldığını yazdılar.

Gazete, söz konusu barakaların EVKAF arazisi üzerinde olduklarını, zaman içerisinde büyük bir yıpranmaya uğradıklarını ve büyük çoğunluğunun da zaman içerisinde kullanıcıları tarafından terk edildiklerini belirtirken tüm barakaların yıkımının dün tamamlanmasının ardından söz konusu alana, yeşil alanlar da içeren 100 araçlık çağdaş bir otopark inşa edileceğini vurguladı.

Fileletheros gazetesi ise söz konusu arazinin Kıbrıs Türk arazisi olduğunu yazdı.

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