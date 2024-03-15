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Larnaka’dan 200 tonluk yardım malzemesiyle yola çıkan gemi Gazze açıklarına ulaştı

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Sevkiyat, İsrail kuşatması altındaki kentte devam eden bombardıman sonucu açlığın yayıldığı bölgeye gıda yardımı sağlamak için deniz koridorunun açılmasına yönelik önemli bir sınav niteliği taşıyor.
Larnaka’dan 200 tonluk yardım malzemesiyle yola çıkan gemi Gazze açıklarına ulaştı

Kıbrıs'ın Larnaka limanından üç gün önce yola çıkan, İspanyol 'Open Arms' yardım kuruluşuna ait 200 ton gıda ve insani yardım taşıyan gemi Gazze açıklarına ulaştı.

İsrail’in 5 aydır saldırılarına hedef olan Gazze'ye denizden yardım ulaştıracak ilk gemide, un, pirinç ve protein içeren malzemeler bulunuyor.

Sevkiyat, İsrail kuşatması altındaki kentte devam eden bombardıman sonucu açlığın yayıldığı bölgeye gıda yardımı sağlamak için deniz koridorunun açılmasına yönelik önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Gemideki gıda yardımını, dünyaca ünlü İspanyol şef ve uluslararası yardım gönüllüsü Jose Andres tarafından kurulan ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) isimli yardım kuruluşu sağladı.

World Central Kitchen, Larnaka'da BAE'nin de desteğiyle Gazze halkı için gıda malzemesi topladı.

Gıda ve yardım malzemesi taşıyan gemi, 12 Mart’ta önce İsrailli yetkililer tarafından denetlendikten sonra denize açıldı.

Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım gönderme uygulaması ABD tarafından da yapılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini söylemişti.

Gazze'nin güneybatısında İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan el Beyde bölgesinin yakınlarında Filistinlilere ait iş makineleri iskelenin yapımı için çalışıyor.

ABD'li yetkililer, Gazze sahillerine kurulması öngörülen seyyar iskelenin faaliyete geçmesi için muhtemelen haftalar gerekeceği öngörüsünde bulunuyor.

Gazze'nin güneybatısında İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan el Beyde bölgesinin yakınlarında Filistinlilere ait iş makineleri iskelenin yapımı için çalışıyor.

ABD'li yetkililer, Gazze sahillerine kurulması öngörülen seyyar iskelenin faaliyete geçmesi için muhtemelen haftalar gerekeceği öngörüsünde bulunuyor.

Açlık ve kıtlık uyarıları

BM ve uluslararası yardım kuruluşları, haftalardır, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusu arasında açlık ve kıtlığın arttığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Uluslararası resmi kuruluşlar, son günlerde açlıkla bağlantılı çocuk ölümlerinin artmaya başladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

Açlığın en şiddetli yaşandığı bölge ise, aylardır İsrail güçleri tarafından tecrit edilen ve gıda sevkiyatının uzun süredir kesildiği Gazze'nin kuzey kısmı.

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