Larnaka’dan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na indi

İran'la artan gerilim sonrası yurt dışında mahsur kalan İsraillileri tahliye etmek üzere başlatılan "Güvenli Dönüş Operasyonu" kapsamında kalkan ilk uçak, Kıbrıs'ın Larnaka kentinden Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

İran’la yaşanan askeri gerilimin ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle yurt dışında mahsur kalan İsraillileri taşıyan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na ulaştı.

Havalimanı yetkilileri, “Güvenli Dönüş Operasyonu’nun ilk uçuşu kısa süre önce Ben Gurion Havalimanı’na indi” açıklamasını yaptı. Uçağın, İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al tarafından Larnaka Havalimanı’ndan kalktığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Salı günü yaptığı açıklamada, 100.000 ila 150.000 İsraillinin hâlâ yurt dışında mahsur olduğunu ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta tüm uçuşlarını durduran El Al, bugünden itibaren Larnaka, Atina, Roma, Milano ve Paris’ten kurtarma uçuşları düzenlemeye başlayacağını duyurdu. Düşük maliyetli İsrail havayolu Arkia da benzer şekilde özel dönüş seferleri planladığını açıkladı.

İsrail Havalimanları İdaresi’nden bugün yapılan açıklamada, dönüş operasyonlarının yolcu, mürettebat ve uçak güvenliği gözetilerek, mevcut risk ve güvenlik değerlendirmelerine göre kademeli şekilde yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, mevcut güvenlik durumu nedeniyle halkı Ben Gurion Havalimanı’na gelen yolcuları karşılamaya gitmemeleri ya da onları almak için taksi göndermemeleri konusunda uyardı.