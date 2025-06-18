  • BIST 9231.96
  • Altın 4302.401
  • Dolar 39.5377
  • Euro 45.4821
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Larnaka’dan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na indi

» »
İran'la artan gerilim sonrası yurt dışında mahsur kalan İsraillileri tahliye etmek üzere başlatılan "Güvenli Dönüş Operasyonu" kapsamında kalkan ilk uçak, Kıbrıs'ın Larnaka kentinden Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Larnaka’dan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na indi

İran’la yaşanan askeri gerilimin ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle yurt dışında mahsur kalan İsraillileri taşıyan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na ulaştı.

Havalimanı yetkilileri, “Güvenli Dönüş Operasyonu’nun ilk uçuşu kısa süre önce Ben Gurion Havalimanı’na indi” açıklamasını yaptı. Uçağın, İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al tarafından Larnaka Havalimanı’ndan kalktığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Salı günü yaptığı açıklamada, 100.000 ila 150.000 İsraillinin hâlâ yurt dışında mahsur olduğunu ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta tüm uçuşlarını durduran El Al, bugünden itibaren Larnaka, Atina, Roma, Milano ve Paris’ten kurtarma uçuşları düzenlemeye başlayacağını duyurdu. Düşük maliyetli İsrail havayolu Arkia da benzer şekilde özel dönüş seferleri planladığını açıkladı.

İsrail Havalimanları İdaresi’nden bugün yapılan açıklamada, dönüş operasyonlarının yolcu, mürettebat ve uçak güvenliği gözetilerek, mevcut risk ve güvenlik değerlendirmelerine göre kademeli şekilde yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, mevcut güvenlik durumu nedeniyle halkı Ben Gurion Havalimanı’na gelen yolcuları karşılamaya gitmemeleri ya da onları almak için taksi göndermemeleri konusunda uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hristodulidis: Savaş operasyonlarına müdahil olmayacağız14 Haziran 2025 Cumartesi 11:32
  • Güneyde hellim talebini karşılamak için modern fabrika12 Haziran 2025 Perşembe 13:18
  • Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının sayısında artış12 Haziran 2025 Perşembe 12:56
  • Rum Adalet Bakanı, Schengen gündemiyle AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında12 Haziran 2025 Perşembe 11:59
  • Hristodulidis bugün Atina’ya gidiyor12 Haziran 2025 Perşembe 11:57
  • Güney Lefkoşa’da kahvehaneye bombalı saldırı12 Haziran 2025 Perşembe 11:54
  • Aykut davasında eski gazeteci Thukididis iddia makamı tanığı olarak ifade verdi11 Haziran 2025 Çarşamba 15:16
  • Lefkoşa Rum Belediye Başkanı’ndan Kıbrıslı Türk binalarının kamulaştırılması çağrısı11 Haziran 2025 Çarşamba 14:17
  • Rum partileri, casino sektörünün büyütülmesini tartıştı11 Haziran 2025 Çarşamba 12:37
  • Güney’de kalan Türk mallarının listesi üç ayda bir yayınlanacak11 Haziran 2025 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti