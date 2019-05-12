Larnakalı Fahri Süleyman hayatını kaybetti

İş insanı Ülker Fahri’nin babası Fahri Süleyman’ın vefatı sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
Fahri Süleyman, yarın Girne Nureddin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecek.
İş insanı Ülker Fahri’nin babası Fahri Süleyman’ın vefatı sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
Fahri Süleyman, yarın Girne Nureddin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecek.
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