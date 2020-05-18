Larnakalı Mahmut Aksoykan (Dülger Mahmut ) vefat etti

Aslen Larnakalı olan Mahmut Aksoykan (Dülger Mahmut ) vefat etti. Mahmut Aksoykan 11 Mayıs günü Limasol'da hayata gözlerini yumduç
Cenaze töreni bugün İskele'de düzenlen Mahmut Aksoykan İskele Mezarlığına defnedildi.
Mahmut Aksoykan
Aslen Larnakalı olan Mahmut Aksoykan (Dülger Mahmut ) vefat etti. Mahmut Aksoykan 11 Mayıs günü Limasol'da hayata gözlerini yumduç
Cenaze töreni bugün İskele'de düzenlen Mahmut Aksoykan İskele Mezarlığına defnedildi.
Mahmut Aksoykan
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