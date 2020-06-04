Larnaka’ya İki Yeni Otel

Politis gazetesi, Finikudes bölgesine yapılması planlanan iki otelin, Rus işadamı Nikolay Potapenko’nun sahibi olduğu “Lanomex” şirketi tarafından yapılacağını yazdı.
Haberde, otellerden birinin 10 katlı, diğerinin de 30 katlı olacağı belirtildi.
Politis gazetesi, Finikudes bölgesine yapılması planlanan iki otelin, Rus işadamı Nikolay Potapenko’nun sahibi olduğu “Lanomex” şirketi tarafından yapılacağını yazdı.
Haberde, otellerden birinin 10 katlı, diğerinin de 30 katlı olacağı belirtildi.
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