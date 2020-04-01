Las Vegas'ta bir evsiz sığınma evi. İşte Kapitalizm bu!

ABD’nin en yüksek evsiz nüfusuna sahip eyaletlerinden biri Nevada eyaletindeki Las Vegas kenti. Bu kentte Catholic Charities isimli yardım kuruluşu tarafından işletilen bir evsiz sığınma evi, tesisi kullanan bir kişinin Covid-19 (kovid ondokuz) testinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.

Tesiste kalan evsizler 500 yataklı sığınma evinin kapatılmasının ardından, geçtiğimiz hafta sonunda acil durum hastane alanı olarak ayrılmış bulunan Cashman Center’ın park alanına yerleştirildi. Las Vegas şehri sözcüsü Jace Radke, şehirde bulunan ve ‘‘açık hava’’ sığınma evi olarak hizmet veren Courtyard Homeless Resource Center’ın kapasitesinin dolması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtirken, evsizlerin geceyi federal sosyal mesafe kurallarına göre "çizgilerle ayrılmış alanlarda, beton zeminin üzerinde ve açık havada" geçirdiğini gösteren fotoğraflar eleştirilere neden oldu.

OTELLER BOŞ, EVSİZLER SOKAKTA

Kumar, eğlence ve turizm merkezi olan Las Vegas’ta, Koronavirüs salgını nedeniyle 15 bin otel odasının boş olduğu bir dönemde, evsizlerin açık havada gecelemek zorunda kalması tepki çekti. Haberin ‘‘İşte Amerika Bu!’’ yorumuyla paylaşıldığı sosyal medyada, evsizlerin yattığı beton zemine dikkat çekerek, boş otel odalarının evsizlerin kullanımına açılmasını talep edenler oldu. Yetkililer, fotoğrafların başlangıçta 50 kadar gönüllü tarafından serilen, yıkamaya elverişli olmayan eski halıların dezenfekte edilebilir yeni matlarla değiştirilmesi sırasında çekildiğini ve yeterli mat bulunmaması nedeniyle bazı kişilerin yerde yatmak zorunda kalmış olabileceğini söylese de fotoğraflarda, park alanında herhangi bir mat bulunmadığı açık bir şekilde görülüyor.

Yine yetkililer evsizlerin otellerde konaklamasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını, fakat çalışmalar henüz tamamlanmadan yaşanan acil durum nedeniyle böyle bir tedbir almak zorunda kaldıklarını iddia etti. Las Vegas ve Clark County yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, kapatılan sığınma evinin 3 Nisan’a kadar yeniden açılmasının beklendiği ve hastalık belirtisi gösteren evsizler için park yakınında sağlık görevlilerin bekleyeceği dile getirildi. Bununla birlikte park alanında kalan evsizlerin sağlık kontrollerinin yine gönüllü tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Clark County sözcüsü Justin Jones ise evsiz nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için şehir halkıyla işbirliği içinde çalışmaktan gurur duyduklarını ve katkıcıların tesisi bu kadar kısa sürede ayağa kaldırmak için verdikleri hızlı yanıtı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Yetkililerin durumu mazur göstermeye yönelik açıklamalarına rağmen, sosyal medyada yöneltilen eleştirilerde, Amerika’da yoksulların ve özellikle ülke çapında sayıları yarım milyonu geçmiş olan evsizlerin bütünüyle hayır kurumlarının ve gönüllülerin insafına bırakıldığı belirtiliyor. Evsizlik sorununun kronik bir krize dönüştüğü ve yaklaşık 6500 kişinin sokaklarda yaşadığı Nevada eyaletinde, evsizliğin kriminalize edilmeye çalışıldığı, bu çerçevede şehir konseyi tarafından Kasım ayında kabul edilen bir yasayla, kaldırımlarda oturma, dinlenme ya da ‘‘geceleme’’nin altı aya kadar hapis ya da 1000 dolara kadar para cezası gerektiren bir suç haline getirildiği hatırlatılıyor. Las Vegas kentinde salgın nedeniyle kapatılan sığınma evinin dışında biri uluslararası Protestan yardım kuruluşu Salvation Army’ye, diğeri ise yerel yönetime ait iki sığınma evi bulunduğu, bunlardan ikincisinin sadece ‘‘açık havada’’ konaklama imkânı sunduğu söyleniyor.