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Las Vegas'ta katliamdan kurtuldu, California'daki bar saldırısında hayatını kaybetti

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ABD'de geçen yıl 58 kişinin ölümüyle sonuçlanan, ülke tarihinin en katlı katliamından sağ kurtulan Telemachus Orfanos, Çarşamba gecesi California'da bir barda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 12 kişiden biri oldu.
Las Vegas'ta katliamdan kurtuldu, California'daki bar saldırısında hayatını kaybetti

27 yaşındaki Orfanos, kendisi gibi Vegas'taki saldırıdan kurtulan bir grupla bardaydı.

Orfanos'un Los Angeles'ın kuzeybatısındaki Thousand Oaks kasabasında bulunan Borderline Bar and Grill'da hayatını kaybettiği bildirildi.

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Annesi ABC News'a yaptığı açıklamada, "Oğlum Las Vegas'tan birçok arkadaşıyla beraberdi. Dün gece eve dönmedi" dedi.

Babası ise "Çağımızın en kötü toplu katliamından kurtulmasından sonra kendi memleketinde öldürülmesi çok ironik" diye konuştu.

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Kurbanlar kimdi?

Facebook sayfasına göre Telemachus Orfanos Thousand Oaks Lisesi'nden mezun olduktan sonra donanmaya katıldı.

Borderline Bar and Grill, öğrencilerin sık gittiği birkaç üniversiteye de yakın bir mekan.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bu okullardan California Lutheran Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Justin Meek de var.

Barda yaşamını yitiren diğer gençler arasında 22 yaşındaki Cody Coffman ve 18 yaşındaki Alaina Hounsley de var.

Saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Ron Helus'un da gelecek yıl emekli olmayı planladığı belirtildi.

Saldırı nasıl oldu?

Polis, zanlı Ian David Long'un kapıdaki güvenlik görevlisini öldürdükten sonra içeri girdiğini ve ateş açmadan önce içeri sis bombası attığını açıkladı.

Ruhsatlı bir Glock tabancayla ateş açan Long'un büyük şarjör kullanması sayesinde normalden çok mermi attığı belirtildi.

Bardakilerin sandalyelerle camları kırarak veya tuvaletlere saklanarak kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Olayda en az 10 kişi de yaralanmıştı.

Başka neler biliniyor?

Las Vegas saldırısından sağ kurtulan bir grup, son aylarda barı buluşma noktası olarak kullanıyordu.

Gruptakilerden Nicholas Champion son saldırı sırasında barda bulunduğunu söyledi ve "Bir yıl, bir ay içinde bu ikinci kez oluyor. Bizim için büyük bir şey. Biz büyük bir aileyiz ve maalesef bu aile ikinci kez vuruldu." dedi.

Yine her iki saldırıdan kurtulan Brendan Kelly de "Borderline bizim güvenli yerimizdi. Vegas saldırısından kurtulan 30 ila 45 kişinin evi gibiydi" diye konuştu.

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