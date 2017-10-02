Las Vegas’ta konsere saldırı: 50'den fazla ölü

Las Vegas'taki bir konserde silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıda 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Şüphelinin 64 yaşında bir Amerikalı olduğu açıklandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde ünlü Mandeley Oteli yakınında düzenlenen müzik festivalindeki bir konser sırasında bir saldırganın etrafına rastgele ateş açtığı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Las Vegas polisi son açıklamasında, ölü ve yaralı sayısının arttığını duyurdu. Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo ölü sayısının 50'yi, yaralı sayısının da 200'ü aştığını açıkladı. Lambardo, bu bilançonun da geçici olduğuna dikkat çekti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğu belirtildi.

Şüphelinin kimliği açıklandı

Joseph Lombardo, şüpheli saldırganın kimliğini de açıkladı. Verilen bilgilere göre, saldırgan 64 yaşındaki bir Amerikan vatandaşı olduğu ve muhtemelen saldırıyı tek başına düzenlediği belirtildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Trump, kurbanlara ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Saldırının motifi henüz bilinmiyor.

ABD'de sık sık otomatik silahlarla düzenlenen saldırılar meydana geliyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama, tüm çabalarına karşın Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle silah yasasının sertleştirilmesi yönündeki yasanın Kongre'den geçmesini sağlayamamıştı.