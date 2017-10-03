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Las Vegas'taki silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!

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Las Vegas'taki silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, kentte müzik festivali yapılan alana yönelik silahlı saldırı ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.
Ölü sayısının 59'a yükseldiğini belirten Lombardo, yaralı sayısının ise 527 olduğunu duyurdu.

Saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek bulunduğunu aktaran Lombardo, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gün içinde saldırgan Stephen Paddock'un evine girdiğini bildirdi. Şerif, evdeki aramalarda 18 silah ve binlerce merminin yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulunduğu bilgisini verdi.
Ayrıca, olayın yaşandığı Las Vegas'ın Clark ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi.

 SALDIRGANIN BABASI FBI'IN "EN ÇOK ARANANLAR" LİSTESİNDE

Öte yandan, saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın "en çok arananlar" listesinde olduğu ortaya çıktı.


Amerikan medyasının paylaştığı 1969 yılına ait ilanda, Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığı ifade ediliyor. FBI, banka soygunculuğu, araç hırsızlığı ve silah taşıma gibi suçlardan aranan baba Paddock'u "psikopat", "silahlı ve tehlikeli" olarak niteliyor.
Stephen Paddock'un saldırıyı düzenleme nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD'nin Las Vegas kentinde dün gece Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı tarafından bir konser alanındaki katılımcılara yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 58 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

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