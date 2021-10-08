Laschet'ten "CDU genel başkanlığını bırakmaya hazırım" mesajı

Hristiyan Birlik, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümeti kurması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrarlayan Laschet, bu koalisyonun Almanya'da yeni bir başlangıç için bir fırsat olacağını söyledi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oyunu alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, parti liderliğini bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

Seçimlerdeki hezimetin ardından parti içinde desteğini büyük ölçüde kaybeden Laschet Perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada, CDU'da "sürekli yaşanan personel tartışmalarına son vermek" için üzerinde uzlaşı sağlanacak adayın halefi olarak seçilmesini hedeflediğini belirtti. Laschet, görevinin bu süreci yönetmek olacağını da sözlerine ekledi. 2018 yılında Angela Merkel'in parti genel başkanlığından çekilmesinden bu yana CDU içinde başkanlık tartışması yaşandığını belirten Laschet, bu sefer uzlaşma sağlanmasının "akıllıca" olacağını ifade etti.

Parti yönetiminde yeni bir başlangıç yapılmasını öneren Laschet, partisinin kadrolarındaki değişimin "genel başkandan başkanlığa ve federal yönetim kuruluna kadar" bütün organları kapsaması gerektiğini söyledi.

Partinin yönetim organlarına kongrenin toplanması önerisinde bulunacağını ifade eden Laschet, bu kongrenin yeri ve zamanının ise henüz belli olmadığını belirtti. Laschet, aynı zaman Hristiyan Birlik'in seçimlerde uğradığı hezimetin nedenlerinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Jamaika" koalisyonu ısrarı

Hristiyan Birlik, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümeti kurması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrarlayan Laschet, bu koalisyonun Almanya'da yeni bir başlangıç için bir fırsat olacağını söyledi.

Laschet, sandıktan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ardından ikinci parti olarak çıkmasına rağmen partilerin renkleri nedeniyle "Jamaika" olarak adlandırılan Hristiyan Birlik-Yeşiller-Hür Demokrat FDP koalisyonunun kurulabileceğini açıklamış, bu amaçla CDU/CSU, Yeşiller ve FDP ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı. Ancak Yeşiller ve FDP, SPD ile koalisyon kurulması yönünde sondaj görüşmelere başlamıştı.

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, CDU lideri Armin Laschet, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve CSU lideri Markus Söder

Yeşiller ve FDP'nin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurulması için sondaj görüşmelere başlamasını eleştiren Laschet, CDU'nun hâlâ müzakereye hazır olduğunu söyledi. CDU'nun bu koalisyona kapıyı kapatmadığını vurgulayan Laschet, Yeşiller ve FDP ile yaptığı görüşmelerde bunun "bir kişi nedeniyle başarısızlığa uğramayacağını" açıkça dile getirdiğini söyledi.

22 Ocak 2021'den bu yana CDU'nun genel başkanlığını yürüten Laschet şu şekilde konuştu:

"Burada söz konusu olan Armin Laschet değil. Burada söz konusu olan ülkemiz için bir proje. Bu nedenle de eğer farklı çözümler isteniyorsa, bu mümkün. Jamaika projesi personel nedeniyle başarısız kalmayacak. Bir kişi nedeniyle de başarısızlığa uğramayacak."

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Laschet basına yaptığı açıklama öncesinde de CDU/CSU grubuna benzer mesajlar verdi. Laschet'in Yeşiller ve FDP ile olası görüşmelerde "Eğer başka bir kişi ile daha iyi olacaksa" kendisinin vazgeçebileceğini söylediği aktarıldı.

Laschet'in milletvekillerine CDU'daki yönetim kadrolarında yeni bir başlangıç mesajı verdiği ve kendisinin de bu süreci yönetmeye hazır olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, SPD başbakan adayı Olaf Scholz ve FDP lideri Christian Lindner

SPD-Yeşiller-FDP "sondaj" görüşmelerine başladı

Öte yandan, SPD, Yeşiller ve FDP üçlü koalisyon kurulması yönünde sondaj olarak tanımlanan koalisyon ön görüşmelerine bugün başladı. Berlin'de yapılan ilk görüşmenin ardından açıklama yapan parti genel sekreterleri, Pazartesi gününden itibaren müzakereleri derinleştirmek istediklerini ifade etti. Gelecek hafta üç görüşme yapılacağı belirtilirken, koalisyon görüşmelerine başlama kararının ne zaman verileceği konusunda ise bilgi verilmedi.