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Lassa sıtmasında ölü sayısı 23'e yükseldi

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Nijerya'da Lassa sıtmasında ölü sayısı 23'e yükseldi
Lassa sıtmasında ölü sayısı 23'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle ölü sayısı 23'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Lassa sıtması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.

Ülkenin Plateau, Ebonyi, Taraba, Kogi başta olmak üzere 10 eyaletinde 148 vaka tespit edildi.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

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