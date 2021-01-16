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Lastiği patlayan kamyon devrildi

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MC 371 plakalı kamyon Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada devrildi
Lastiği patlayan kamyon devrildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:40 sıralarında, Ziyamet’te Asma Bahçeler mevkiinde, Ahmet SOLAK (E-30), yönetimindeki MC 371 plakalı kamyon ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada kamyonun sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin soruşturması devam etmektedir.

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