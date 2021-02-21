Latif: 2 hemşiremiz temaslı…

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, basında “Akdoğan’da 2 pozitif vaka var” şeklinde çıkan haberleri yalanladı 2 vakanın Beyarmudu kaynaklı olduğunu söyledi.

Pozitif çıkan 2 kişinin Akdoğan Sağlık Ocağı’nda muayene olduğunu ve aşı yaptırdığına dikkat çeken Latif, sağlık ocağında görevli 2 hemşirenin karantinaya alındığı söyledi.

Latif, karantinaya alınan 2 hemşirenin de test sonuçlarının negatif olduğunu ekledi.

Ahmet Latif’in açıklaması şöyle:

Değerli belde ve bölge halkım.. Dün basında çıkan Akdoğanda 2 pozitif vaka haberi gerçek dışı bir haber olup, bahse konu 2 vaka Beyarmudu kaynaklı vakalardı.

Şahıslar Akdoğan Sağlık Ocağı’na muayene olmak ve aşılarını yapınmak için geldiler.

Bundan dolayı sağlık kontrollerini yapan doktor ve 2 hemşire temaslı olarak karantinaya alındı... Yarından itibaren sadece pazartesi günü ilk doz aşısını yapınmak için randevu alanlar aşılarını olacaklar ve 2. Doz aşılarının günleri gelenler aşılarını olmaya devam edeceklerdir.

En erken zamanda yeni gelecek olan aşıların da gelmesiyle sağlıkçılarımız aşılama işlemine devam edeceklerdir.

Bu vesile ile temaslı olup test sonuçları da bugün itibarı ile negatif çıkan doktorumuz ve 2 hemşiremize de en erken zamanda bu zorlu süreçte görevleri başına gelmeleri temennilerimizle geçmiş olsun dileklerimizi tüm beldem ve bölgem adına iletirim.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarınıza uymayı ihmal etmeyin... Sağlıcakla kalın... Bizim için değerlisiniz.