Latif: Temasa geçen bize ulaşsın!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bugün belirlenen pozitif vakalarla ilgili bölge halkına çağrı yaptı. Bugün çıkan vakalardan birinin kombay tamiri içi Mesarya’da köyleri gezdiğine dikkat çeken Latif, vaka ile temas kuranların kendisine ulaşmasını istedi.

Ahmet Latif’in açıklaması şöyle:

Değerli bölge ve belde halkım, birkaç saatten bu yana telefonum durmaksızın çalıyor... 5 martta adaya kombay (biçerdöver) tamiri için Karpaz’a getirilen ve sonra da çiftçilik yapan ve bu işlerle uğraşan diğer yerleşim yerlerinde birçok temasta bulunan. Son olarak Ulukışla da biçerdöver tamiri ile uğraşırken 2 ustadan biri rahatsızlandı ve yapılan testte pozitif olduğu belirlendi... Bugün sabah diğer tamirci Paşaköy de tespit edilip gerekli testlerin yapılması için alındı. Bu kişilerin Akdoğanla da ilişkileri olduğu söyleniyor... Yetkililerle temas halindeyiz. Eğer bu kişilerle temas eden veya ettiğini düşünen varsa lütfen bize ulaşsın...

Bir başka konu ise yaklaşan hasat zamanından dolayı 80 kusur kişi dış ülkelerden bu işlemlerle ilgili adamıza getirilmeye çalışıldığı haberleri umarım ki gerçek değildir ve olamaz...