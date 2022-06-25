  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

» »
Son 24 saatte Brezilya'da 334, Meksika'da 42, Peru'da 3 ve Şili'de 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 670 bin 229'a yükseldi. 60 bin 384 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 32 milyon 23 bin 166'ya çıktı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 432 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 553, vaka sayısı 5 milyon 940 bin 518, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 144 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi öldü ve 2 bin yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 608 bin 565'e, can kaybı sayısı 213 bin 432'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 576 bin 127'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 346'ya çıktı.

Vaka sayısı 10 bin 834 artışla 3 milyon 935 bin 375, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 836 bin 920 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'da çocuk felci virüsü görüldü: Çocuk felci nedir ve nasıl yayılır?24 Haziran 2022 Cuma 13:22
  • DSÖ “maymun çiçeği” için toplandı: Küresel acil durum ilan edilecek mi?24 Haziran 2022 Cuma 10:43
  • Maymun çiçeği vakası bir ülkede daha görüldü24 Haziran 2022 Cuma 09:08
  • Hamilelikte kilo almamak için 10 öneri23 Haziran 2022 Perşembe 18:04
  • Miyom Nedir?23 Haziran 2022 Perşembe 14:03
  • Bu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…23 Haziran 2022 Perşembe 10:04
  • Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…22 Haziran 2022 Çarşamba 23:08
  • Antibiyotiğe dirençli tifo bütün dünyaya hızla yayılıyor22 Haziran 2022 Çarşamba 18:51
  • Flamingo testi erken ölüm riskinizi belirleyebilir22 Haziran 2022 Çarşamba 15:12
  • Bilim insanları, kas hücrelerini yenileyerek kalp krizini ‘iyileştirdi’22 Haziran 2022 Çarşamba 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti