 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.728
  • Altın 152,861
  • Dolar 3,6951
  • Euro 3,9383
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Latin Amerika ülkelerinden Venezuela hükümeti ve muhalefetine çağrı

» »
Latin Amerika ülkelerinden Venezuela hükümeti ve muhalefetine çağrı
Güney Amerika'dan 11 ülke, Venezuela hükümeti ve muhalefetine çarşamba günü yapılacak gösterilerle ilgili itidal çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanlığı ile Arjantin, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay hükümetlerinin ortak yazılı açıklamasında, Venezuela'da yarın hükümetin ve muhalefetin düzenleyeceği yürüyüşlerle ilgili taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Venezuela hükümetinden, bu ülkede yaşanan ve "tüm bölgeyi etkileyen" siyasi krizin çözümü için bir seçim takvimi belirlemesi istendi.

Venezuela'da muhalefetin gösterilerinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, olaylarda ölenlerin ailelerine
 başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Venezuela hükümetinin muhalefetin protesto hakkını garanti altına alması ve göstericilere karşı ortaya çıkabilecek şiddeti önlemesi talebine de yer verildi.

Muhalefetin ise protesto haklarını "sorumlu" bir şekilde kullanması istenen açıklamada, gösterilerin barışçıl ve itidalli gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi de yaralanmıştı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet bu kararın ülkeyi dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alaska'da petrol ve doğalgaz sızıntısı16 Nisan 2017 Pazar 14:38
  • Meksika'da otobüs kazası: 24 ölü15 Nisan 2017 Cumartesi 09:33
  • ABD, Afganistan'da GBU-43 kullanmış15 Nisan 2017 Cumartesi 09:23
  • NASA, Satürn'ün uydusunda canlı yaşamını destekleyecek kanıtlar buldu15 Nisan 2017 Cumartesi 09:21
  • ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son iki yılın zirvesinde14 Nisan 2017 Cuma 10:05
  • Kanada hint kenevirini yasallaştırıyor!14 Nisan 2017 Cuma 09:26
  • Malala'ya onursal Kanada vatandaşlığı verildi13 Nisan 2017 Perşembe 12:05
  • Peru'da 15 bin çocuk risk altında13 Nisan 2017 Perşembe 12:05
  • Venezuela'daki gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor13 Nisan 2017 Perşembe 11:52
  • Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi13 Nisan 2017 Perşembe 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti