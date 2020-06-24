Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde koronavirüs kurbanlarının sayısı 100 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti.

Ölümlerin yarısından fazlası Brezilya'da görülürken, bu ülkedeki vaka sayısı da ABD'nin ardından dünya ikincisi.

Meksika'da yu ana dek 23.300 kişi hayatını kaybetti. Her iki ülke de diğer birçok ülkeye kıyasla kapsamlı önlemler almadı ve ulusal bir kısıtlamaya gitmedi.

Peru ve Şili'de büyük darbe aldı ve Peru'da 8.4040, Şili'de ise 4.505 kişi öldü.

Latin Amerika son dönemde ABD Ve Avrupa'dan daha çok günlük vaka bildiriyor ve uzmanlar bazı ülkelerde salgının zirve yapmasının hala haftalar sürebileceğini belirtiyor.