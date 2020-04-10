Latin Amerika’da salgın sonrası 14 milyon kişi işsiz kaldı

Geçtiğimiz Salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yayımlanan ILO raporu, Latin Amerika’nın Covid-19 nedeniyle ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
Raporda, Covid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika’da 14 milyon kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.
Yayımlanan raporda, virüsün işçi sınıfı üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu ifade edildi.
ILO raporunda, virüsün sadece Nisan ve Mayıs aylarında dünya genelinde 195 milyon tam zamanlı işin ortadan kalkmasına yol açacağı uyarısı yer aldı.
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