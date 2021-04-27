Latin Amerika’dan 17 Kilo Marihuana

Politis ve diğer gazetelere göre, Latin Amerika’dan Atina aktarmalı olarak Güney’e ulaşan 26 ve 30 yaşlarındaki kadınlardan birinin bagajlarında 20 naylon poşette yaklaşık 11 kilo marihuana ve ikinci kadının bagajında da 14 naylon poşette 6 kilo marihuana ele geçirildi.

İki kadının yurt dışından Güney Kıbrıs’a uyuşturucu sokan bir çetenin kuryeleri olduğuna inanılıyor. Kadınlar dün mahkemeye çıkarılarak haklarında 8 gün tutukluluk emri alındı.