Latsi'de 25 Kaçak Mülteci Tespit Edildi

Güneyde Refakatçisi Olmayan ve Kayıp Olan Mülteci Çocukların Sayısı 14

Güney Kıbrıs’ta, refakatçisi olmayan ve kayıp olan mülteci çocukların sayısının 11 değil 14 olduğu haber verildi.

Konuyla ilgili olarak dün Rum Polisi Genel Müdürlüğünde bir toplantı yapıldığını yazan Fileleftheros, bahse konu çocukların Purnara’daki mülteci kampından kaçtıklarını ve bazılarının 2019 yılından bu yana arandıklarını belirtti.

LATSİ’DE 25 KAÇAK MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Güney Kıbrıs topraklarına Türk kıyılarından deniz yoluyla 25 kaçak mülteci gittiğini iddia etti.

Mültecilerin gelişinin dün sabaha yakın 3 sıralarında, Güney Kıbrıs güvenlik makamları tarafından Akama bölgesinde tespit edildiğini yazan gazete, Rum Liman Polisinin içerisinde mültecilerin bulunduğu ve Türk kıyılarından gelen bir şişme botun, Güney Kıbrıs kara sularına girdiğini ve Akama kıyılarına yöneldiğini tespit ettiğini kaydetti.

Botun daha sonra Latsi kıyılarına yönlendirildiğini ve mültecilerin burada bottan indirildiğini kaydeden gazete, botta Arap kökenli 14 erkek, 5 kadın ve 6 çocuk bulunduğunu yazdı.

Gazete kaçak mültecilerin Güney Kıbrıs’a Türk insan tacirleri tarafından götürüldüğünü de iddia etti.

Haravgi ise haberinde, 30 yaşındaki bir şahsın göçmen taciri olarak tutuklandığını yazdı.