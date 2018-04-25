LAÜ 1. KKTC Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’na katıldı...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım ekipleri bu yıl ilki DAÜ’de düzenlenen 1. KKTC Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’na katılarak, başarılı sonuçlarelde ettiler.Sempozyuma 4 üniversiteden 12 ekip katılım sağladı. 6 etaptan oluşan Ambulans rallisi ekiplerin vakalara bilgi ve becerileriyle yarıştığı senaryolardan oluştu.

LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım ekipleri tüm etaplarda başarılı olarak, klinik beceriler etabında birinci, genel klasmanda ise üçüncü olarak dereceye girdi. Ayrıca LAÜ İlk ve Acil Yardım ekibiönümüzdeki yıl İstanbul’da düzenlenecek olan üniversitelerarası yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Ekiplerin vakalara bilgi ve becerileriyle yarıştığı senaryolar:

1. Etap Bilgi Etabı: 10 soru üzerinden ekiplerin bilgileri ölçüldü.

2. Etap Temel Yaşam Desteği (CPR): Ekiplerin kalbi durmuş vakada uygulama ve becerileri değerlendirildi.

3. Etap Medikal Hastaya Yaklaşım: Ekiplerin medikal olguya yanaşımı ve uygulamaları değerlendirildi.

4. Etap Taşıma Etabı: Ekipler uygun taşıma tekniğiyle hasta/yaralı belirli süreler içinde ve mesafede taşınması değerlendirildi.

5. Etap Travma Etabı: Ekipler yüksekten düşmüş multiple travmalı yaralıya yaklaşımı ve uygulama becerileri değerlendirildi.

6. Etap Klinik Beceriler Etabı: Trafik kazalarında ekiplerin, hastaya yaklaşımı ve uygulama becerileri değerlendirildi.