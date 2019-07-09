LAÜ 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’nda temsil edildi

Türkiye’de kamu yönetimi bilimi alanında önemli bir etkinlik olarak 16 yıldır düzenlen Kamu Yönetimi Forumu bu yıl Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Karcı, “Kamu Yönetimi Eğitimi” ana teması kapsamında toplanan Foruma, “Kamu Yönetimi Eğitimi Bağlamında Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması” başlıklı sözlü bildirisi ile katıldı.

Karcı çalışmasında kurumsal farkların kamu yönetimi eğitimine etkisini araştırdı

Karcı, devlet ve vakıf üniversitelerinin kamu yönetimi eğitimine yaklaşımları ve bu kapsamda yapılanmaları konusunda anlamlı farkları ortaya çıkarmayı amaçladığı çalışmasında, kurumsal farkların kamu yönetimi eğitimine etkisini araştırdığını ifade etti. Karcı, devlet ve vakıf üniversitelerinin aynı yasal düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterdiği, az sayıda hukuksal farklılık taşımakla birlikte personel mevzuatının ayrıştığı, bununla birlikte uygulamada örgütlenme açısından çeşitli farkların ortaya çıktığını belirtti.

Karcı, devlet ve vakıf üniversitelerinin kamu yönetimi bölümlerini çeşitli sayısal veriler doğrultusunda karşılaştırdı

Sözlü bildirisinde öncelikle devlet ve vakıf üniversitelerinin mevzuat bağlamında ve uygulamada ortaya çıkan genel farklarını betimleyen Karcı, daha sonra kamu yönetimi eğitimi bağlamındaki karşılaştırmalara yer verdi. Karcı, karşılaştırmayı çeşitli boyutlarla sınırlandırdığını, bu boyutların ise öğretim düzeyi; bölüm ismi; bağlı olunan yüksekokul, fakülte, enstitü adı; anabilim dalı örgütlenme biçimi olduğunu ifade etti. Devlet ve vakıf üniversitelerinin kamu yönetimi bölümlerini söz konusu boyutlar bağlamında çeşitli sayısal veriler doğrultusunda karşılaştıran Karcı, bu kapsamda birim sayıları, ders programlarının nicel ve nitel görünümü, akademik kadrolarının nicel görünümü verilerini değerlendirdi.

Karcı, kamu yönetimi eğitim yapı ve süreçlerinin devlet ve vakıf üniversitelerinde farklılaştığını, genel olarak devlet üniversitelerinde iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve siyasal bilgiler fakültelerinin çoğunda kamu yönetimi eğitimi birimlerinin gelişmiş öğretim elemanı arzı doğrultusunda yer aldığını, vakıf üniversitelerinde ise kamu yönetimi alanında eğitim birimlerine yer verilmesinin daha çeşitli etkenlerden kaynaklandığını ifade etti.