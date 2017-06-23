LAÜ 2016-17 yılı mezuniyet töreni yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2016-17 yılı mezuniyet töreni, dün akşam yapıldı.Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleşen törende, bin 48 mezun diplomalarını aldı.

Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleşen törende, bin 48 mezun diplomalarını aldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk konuşma yaptı.

“LAÜ 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni”, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başladı.

Fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile süren tören, mezunlar ve veliler onuruna düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

YÜKSELEN

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, insana yapılan yatırımın yatırımların en değerlisi, en önemlisi ve en uzun vadelisi olduğunu söyleyerek, üniversitenin bu bilinçle çalıştığını kaydetti.

Yükselen, bu yıl ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam bin 48 mezunun diploma aldığını vurguladı.

LAÜ’nün son bir yılda yaşadığı gelişimi anlatan Yükselen, öğrenci sayısının Ekim 2017 itibariyle 11 bin dolayında olmasının planlandığını belirtti.

Yükselen, üniversitenin gelişimine katkıda bulunan hükümete, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine teşekkür ederek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

FARUK

Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk, üniversitenin artan öğrenci sayısının Lefke ve bölgedeki yatırımların artmasına ve sosyal ve kültürel olarak bölgenin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Lefke’nin ilçe olmasının önemine değinen Faruk, öğrenci sayısı ve nüfusun artmasının bu karara katkısı olduğunu dile getirdi.

Faruk, mezun öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

BÜKE

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, üniversitelerin uluslararası kurumlara üyelik alması ve akreditasyonların gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Büke, LAÜ’nün de uluslararası üyelikleri ve aldığı akreditasyonlar bulunduğunu söyleyerek, bunların sürdürülebilir olmasını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Mezuniyet törenine katılmaktan gurur duyduğunu belirten Büke, öğrencilere başarı ve bol şans diledi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, LAÜ’nün hızla büyüyen dinamik bir üniversite olduğunu, kalitesinin, akreditasyonlarının, açılan yeni bölümlerin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Siber, üniversitelerin ülkenin dünyaya açılan pencereleri olduğuna işaret ederek, “İzolasyonlar altındayız ama diplomalarımız tüm dünyada geçerli, öğrencilerimizin başarıları bize de katkı sağlıyor” dedi.

“Üniversitelerin önlerini açmak, yüceltmek birinci öncelliğimiz olmalı” diyen Siber, mezun öğrencileri kutladı.

Siber, öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında çalışma arzularını kaybetmemeleri ve hayallerine ulaşmak için azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Mezun öğrencileri adına Ayden Özekinci ve Loukoumana Sacko konuşma yaptı.

Öğrenciler, LAÜ’den mezun olmanın onuru, gururu ve sevincini yaşadıklarını söyleyerek, üniversite yetkililerine, bölge insanına, ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, diplomalar takdim edildi. Tören kokteyl ile sona erdi.