LAÜ 26. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda temsil edilecek...

Ekinci: "LAÜ, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği dallarında dünya standartlarını yakaladı"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (ISSMGE) Laboratuvar Uygulamaları (TC101) ve Zemin İyileştirme (TC211) Teknik Komitelerine seçildi. Ekinci, topluluğun Avusturya Graz Teknik Üniversitesi’ndedüzenleyeceği 26. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda davetli konuşmacı olarak “İyileştirilmiş Kıbrıs Değirmenlik Gurubu killerininin büzülme ve çatlak formasyonlarının yakın çekim fotogrametri yöntemi ile değerlendirilmesi” konulu çalışmasını sunacak.

1936 yılında kurulanUluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu’nun,Geoteknik Mühendisliği’nde yer alan mühendisleri, akademisyenleri ve müteahhitleri temsil eden uluslararası bir profesyonel federasyon olduğunu belirten Ekinci, topluluğun bünyesinde, dünyanın 90 ülkesini temsil eden derneğin ve yaklaşık 19.000 bireysel üyenin bulunduğunu dile getirdi.

Ekinci, Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’ninbünyesinde halen 25 Teknik Komite’yibarındırdığını ve topluluğun, her bir komite bünyesinde dünyanın en önemli araştırmacıları, akademisyenleri ve uygulayıcı mühendislerini biraraya getirerek, ilgili alanda bilgi ve güncel uygulamaları üyeleri için yaymak ve geliştirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Ekinci, teknik komitelerin, ilgili alanlarda standartlar, teknik tavsiyeler oluşturmak ve topluluk tarafından organize edilen uluslararası ve bölgesel konferansların teknik programlarına yardımcı olarak uzmanlık dalıyla ilgili alanlarda çalışan endüstri ve örtüşen gruplarla etkileşimde bulunarak, bilime ve araştırmaya katkı sağlamak amacını taşıdığını ifade etti.

Ekinci, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ziyarette, ISSMGE Laboratuvar Uygulamaları Teknik komitesi kürsüsüne seçilen ve kendisininde doktora eğitimini tamamladığı University College London Zemin Mekaniği Kürsü Başkanı Prof. Dr. Matthew Coop ve Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Beatrice Baudet ve Prof. Dr. Pedro Ferreira ile görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi. Toplantılarda,Lefke Avrupa Üniversitesi ve University College London Zemin Mekaniği Grupları tarafından ortak yürütülen Kıbrıs killeri üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirildiğini belirten Ekinci, Toplantılarda, Lefke Avrupa Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuvarları’nın gelişimi, İnşaat Mühendisliği Bölümü kapsamında verilen zemin derslerinin içerikleri ve yüksek lisans araştırma bulguları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Ekinci ayrıcagörüşmelerde LAÜ’nün Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği dallarında gerek eğitim düzeyi gerekse laboratuvar olanakları ve yapılan bilimsel araştırmalar kapsamında dünya standartlarını yakaladığını vurgulayarak, laboratuvar ve bölüm hakkında detaylı bilgiler aktardı.