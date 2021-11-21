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LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” Kitabı Yayınlandı

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LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” Kitabı Yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” Kitabı Yayınlandı

   Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elnur Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” isimli kitabı yayınlandı. Sırasıyla beşinci olan ve daha önce yayınladığı “Güzelim Lefke”, “Lefke Tarihinden Sayfalar”, “Bir Zamanlar Lefke” ve “Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitaplarının devamı niteliğinde olan bu çalışmada da Lefke’nin geçmişinde iz bırakmış şahıslar, olaylar ve mekânlar konu edinilmektedir.

   Tarihçi John Tosh’un ünlü Tarihin Peşinde eserinin isminden hareketle Lefke konusunda yaptığı çalışma ve faaliyetlerini tarihin peşinde koşmak şeklinde tanımlayan Ağayev, kitabın giriş yazısında bu koşturmacanın özellikleri üzerinde durmakta ve özellikle de Lefke kent kültürünün araştırılmasında yazılı, sözlü ve müzelik kaynakların tespiti, korunması için verdiği çabayı anlatmaktadır.

Ağayev’in Lefke üzerine yaptığı birçok çalışması var

  Lefke tarihinin sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamının izlerini takip eden Ağayev, kitabında bu izler içinden yakaladığı farklı dönemlerdeki şahısları, olayları ve mekânları bilimsel ahlâka sadık kalarak halk dilinde aktarmaktadır. Ağayev’in yeni kitabında izlerini sürdürdüğü konular arasında aşağıdaki başlıklar özellikle dikkatleri çekmektedir: “Lefke’de Vakıf Kültürü”, “Lefke Belediyesi Yönetmelikleri”, “Gaziveren’de Osmanlıca Bir Kabir Taşı”, “Lefke’yi Haraca Bağlayan ‘Hanımağa’: Evgeniya”, “1953 Yılı Lefke Belediye Seçimleri”, “Lefke’de Garip Bir Amca”… vb.

   12. Lefke Hurma Festivali’ne yetiştirildiği ve festivalde imzası yapıldığı için kitaba ayrıca bir de Lefke Kültüründe Hurma isimli bir araştırma eklenmiştir. Burada Lefke’nin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamında hurmanın edindiği yer üzerinde durulmakta ve bununla ilgili folklor örnekleri sunulmaktadır.

Ağayev’in Lefke üzerine yaptığı çalışmalar genelde Kıbrıs, özelde ise Lefke araştırmaları alanına katkı yapmakta, zenginlik kazandırmaktadır.

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