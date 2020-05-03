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LAÜ Akademisyeni Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları” konusunda açıklamalarda bulundu

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Lefke Avrupa ÜniversitesiMimarlık FakültesiDekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları”konusunda açıklamalarda bulundu.
LAÜ Akademisyeni Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları” konusunda açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa ÜniversitesiMimarlık FakültesiDekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları”konusunda açıklamalarda bulundu.

Aras “İçinde bulunduğumuz dünya her an değişime uğrarken tasarımın da insanla olan bağı muhakkak değişiyor. Eskiden beri bu böyle olmuştur. Mimarlık insana istediğini tasarlamak adına kendini var etmiştir. Şu an farklı olan eskiden bu değişim ve adaptasyonun uzun dönemler içinde yavaş gerçekleşmesiydi; şimdi ise zaman öngörülemiyor”diyerek her şey geceden sabaha değişim gücüne sahip, bu değişimi kabul etmemiz gerektiğini ve mimarlığın hızlanmak zorunda olduğunu ifade etti.

Aras: Güvenin ve çevresel bilincin daha yüksek olduğu sürdürebilir tasarımlar tercih ediliyor

Aras “Günümüzde post-endüstriyel olarak tanımlanan bir düzeni yaşıyoruz. Moda, trend, iletişim, reklam gibi kavramlar gündelik hayatımızın bir parçası adeta. Özellikle de teknoloji işin olmazsa olmazı. Ancak tüm bu değişken kavramların içinde mimarlığın insan ile kurduğu ilişki her zaman sabit kalıyor; çünkü,mimarlığın amacı sadece yeni çıkan teknolojiyi sonuna kadar kullanmak ve görselliği ön plana çıkarmak değil”diyerek bu bakış açısı yerine mimarlık özellikle son yıllardadaha sade, daha doğal, bireyin kendini daha rahat hissedeceği ortamı sağlayan, güvenin ve çevresel bilincin daha yüksek olduğu sürdürebilir tasarımlarıtercih ettiğine dikkat çekti.

Aras: İyi bir mimari  tasarımda kullanıcının yaşamında ona kolaylık sağlamak hedeflenir

“ İyi bir mimari  tasarımda kullanıcının yaşamında ona kolaylık sağlamak hedeflenir. Yaşam kalitesinin yükselmesi ve ulaşılabilir olması ön plana alınır; yani amaç sadece tüketim hızına ayak uydurmak değildir. Konut ihtiyacı varsa, mimar oradadır. Kentin sürdürülebilirliği söz konusu ise mimar yine oradadır. Gündelik yaşamın kolaylaştırılması gerektiğinde yine mimar tasarımı ile bunu sağlayacaktır. Pek çok disiplin artık mimarlık ile işbirliğindedir” diyen Aras kentsel tasarımcılar, iç mimarlar, sosyologlar, çevre bilimciler, mühendisler ve mimarlar günümüzde her zaman olduğundan daha fazla birlikte çalışmakta ve insanın içinde yaşadığı ortamı daha rahat, dahagüvenli kılmaya çalışıyorlar dedi.

Mimarlar insanların hayallerini gerçekleştirmek adına çalışırlar

Aras “Mimarlar insanların hayallerini onlara hatırlatmak ve hatta onlar için gerçekleştirmek adına çalışırlar. Yaşamın ruhu olarak da adlandırabileceğimiz bu olgu, bazen bir ev, bazen küçük bir sokak, bazen bir park, ya da küçük bir kafe  olabilir. Sonuçta hepsinin mekansal çözümleri vardır ve hayatımızın farklı zamanlarında bizim için anlam kazanmışlardır; yani mimarlık bir anlamda insanın anı toplamasına yardımcı olmak için vardır” dedi. Aras son olarak “dünya savaşlar, çevre kirliliği, önlenemeyen ve sağlıksız nüfus artışı, salgınlar gibi pek çok yönden zor günlerden geçerken aslında insanın neyi istediğini bilmesi kadar, bu hayallerini ortaya koyduğunda onu gerçekleştirebilecek birilerinin olduğunu görmesinin  iyi gelen bir duygu” olduğunu ifade etti.

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