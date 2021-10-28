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LAÜ Akademisyeni Ataman, 2021 Yılı Bilim Ödülüne Layık Görüldü

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LAÜ Akademisyeni Ataman, 2021 yılı bilim ödülüne layık görüldü
LAÜ Akademisyeni Ataman, 2021 Yılı Bilim Ödülüne Layık Görüldü

 

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından 2021 yılı Bilim Ödülü’ne layık görüldü.

  Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından toplum içinde fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel GAGİAD ödül töreninde LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ayşegül Ataman bilim dalındaki ödülün sahibi oldu.

LAÜ Akademisyeni Ataman, binlerce özel eğitimci ve yüzlerce akademisyen yetiştirmiş değerli bir akademisyen

   Türk Eğitim Sistemine önemli katkılar sağlayan ve özel gereksinimli çocukların eğitimi konusunda öncü bir bilim insanı olarak tanınan Ataman, binlerce özel eğitimci ve yüzlerce akademisyen yetiştirmiş değerli bir akademisyen olarak tanınıyor. Prof. Dr. Ayşegül Ataman’nın, Özel eğitim, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında birçok kitabı ve özel eğitim alanlarında  1970’li yıllardan bu yana pek çok makalesi, bildirisi ve araştırma projeleri bulunuyor.

 Özel Eğitim Öğretmeni yetiştiren ilk öğretmenlik programı ile öğrenci yetiştiren Ataman, LAÜ’de ÖÇEM’in (Özel Gereksinimli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmasında da yer alarak, bu merkezde öğretmen yetiştirmenin yanı sıra KKTC’deki özel gereksinimli tüm çocuklara yönlendirme, uygulama ve araştırmalar da yapılmasına katkıda bulunuyor.

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