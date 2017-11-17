LAÜ akademisyeni Ataman Başöğretmenlik Onur Ödülü’ne layık görüldü 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman Anadolu Eğitim Sendikası tarafından 2017 Başöğretmenlik Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Başöğretmenlik Onur Ödülü LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm BaşkanıAyşegül Ataman’a veriliyor

Kurulduğu yıldan başlayarakAnadolu Eğitim Sendikası tarafından her yıl 24 Kasımda bir eğitim çalışanına sunulan Başöğretmenlik Onur Ödülü, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, mesleki başarılarıyla rol model olmuş örnek teşkil eden özel eğitimcilere takdim ediliyor.Bu yılki ödül Sendika Onur Kurulunun teklifi, Merkez Yönetim Kurulunun 1.11.2017 Tarih’li ve 600 sayılı kararı ile özel eğitim çalışmaları , örnek projeleri ile Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman’a takdim edilecek.

Ataman, 40 yıl boyunca Türk Eğitim Sistemine önemli katkılar sağlamış bir bilim insanı olarak tanınıyor

Prof. Dr. Ayşegül Ataman’nın,Özel eğitim, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında dokuz kitabı (ortak yayın), özel eğitim alanlarında 1970’li yıllardan bu yana pek çok makalesi, bildirisi ve araştırma projeleri bulunuyor.Özel eğitim alanının tüm alt branşları ile ilgilenen Ataman, Türkiye’de uzun yıllar ihmal edilen ve az bilinen; özel gereksinimli çocukların eğitimi konusunda öncü bir bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Özel eğitim alanında pek çok idari ve akademik görevi başarıyla sürdürmüş, birçok bilimsel ve sosyal proje gerçekleştirmiş, binlerce özel eğitimci ve yüzlerce akademisyen yetiştirmiş ve özel eğitim alanının Türkiye’de tanınmasına katkı sağlamış bir bilim insanı olarak Ataman, tanınmış Balkan Eğitimcileri arasındaki haklı yerini alıyor.

Ataman, LAÜ’de ÖÇEM’in (Özel Gereksinimli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmasında yer aldı

Ataman, yaklaşık 40 yıl boyunca Türk Eğitim Sistemine önemli katkılar sağlamış bir bilim insanı olarak tanınıyor. Ataman, son yıllarda kamuoyunu bilgilendirici panel, konferans vb. etkinliklere yöneldi. Özel Eğitim Öğretmeni yetiştiren ilk öğretmenlik programı ile öğrenci yetiştiren Ataman,LAÜ’de ÖÇEM’in (Özel Gereksinimli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmasında yer aldı. Bu merkezde öğretmen yetiştirmenin yanı sıra KKTC’deki özel gereksinimli tüm çocuklara yönlendirme ve uygulama, araştırmalar yapmaktadır.

