  • BIST 1.414
  • Altın 495,688
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti

» »
LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti

   Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından KKTC’de ilk kez düzenlenen “1. Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı”nda LAÜ de yer aldı.

 

   Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayın Bilim Kurulu Başkanlığını Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman yaptı.

 

   Çalıştay açılış toplantısında açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Özel gereksinimi olan çocuklar grubu içinde en fazla ihmal edilenlerin üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar olduğunu belirterek, tarihi süreçte Türk toplumunun bu konuda önderlik yaptığını 600 yıldan fazla hükümran olan Osmanlı imparatorluğunda ENDERUN mektebi ile seçerek almış olduğu  gayri müslim tebanın çocuklarını devlet yönetimi için 7 yıl süren bir eğitim süreci ile saray iç okulunda yetiştirdiğini ve batılı kaynakların bu kurumu üstün zekalılar için ilk kurum olarak kabul ettiklerini belirtti. “1948’de İdil Biret ve Suna Kan için özel yasa çıkartarak müzik yeteneği olan bu iki harika çocuğun yetiştirilmesini devlet güvencesine almıştır” diyen Ataman, daha sonra çeşitli nedenlerle 1960’lı yıllardan sonra konunun “elit” sınıfı oluşturmamak için önemini kaybettiğini, şimdi sadece Bilim Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) destek eğitim verildiğini açıkladı. Ataman “Ayrıca ülkelerin en değerli varlıklarının artık yaratıcı, üreten, buluş yapan insanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzey yetiştirmek olduğunu, çağı yakalamak istiyorsak bu çocuklara uygun eğitimleri vermemiz gerektiğini, yoksa yeteneklerinin körelmesi, beyin göçü haline gelmeler olacaktır” şeklinde bilgiler aktardı.

 

   Üstün yetenekli çocuklar konusunda bilgiler aktaran Ataman, ailelerin çocuk gelişimi hakkında genel bilgiye sahip olduklarında, üstün yeteneğe sahip olan çocukların yeteneklerini doğru olarak tespit ettiklerini söyledi. Toplumda genellikle bazı ailelerin üstün yetenekli çocuklara sahip olmak istediğini, sahip olanların bazılarının ise, birçok konuda kaygılarının olduğunu dile getirdi.

  Son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da konunun önemini vurgulayıp gerekli desteği vereceklerini açıkladıklarını ifade eden Ataman, 15-16 Haziran’da yapılan çalıştayda, konunun vizyon, misyon ve eylem planlarının dört komitede hazırlanarak ilgililere iletilmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’den uluslararası araştırmaya katkı26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:01
  • “Karikatür bir keyif işidir”25 Mayıs 2021 Salı 14:46
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek20 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
  • LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek20 Mayıs 2021 Perşembe 15:54
  • KKTC’de basın özgürlüğü ele alındı18 Mayıs 2021 Salı 15:01
  • LAÜ İletişim Günleri Başladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:57
  • Ünlü şef Uysal, LAÜ Gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktaracak16 Mayıs 2021 Pazar 14:55
  • LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı11 Mayıs 2021 Salı 15:51
  • LAÜ’de “Radyo ve Radyoculuğun Önemi” konuşuldu10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:37
  • LAÜ İletişim Günleri Başladı07 Mayıs 2021 Cuma 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti