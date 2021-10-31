LAÜ Akademisyeni Çağanağa, Kızılay Haftası’nda Kızılay’ın önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Temel Eğitim Bölüm Başkanı ve Kızılay Öğrenci Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa Kızılay Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Kızılay Haftası’nın, Kızılay’ı çocuklara ve gençlere tanıtmak ve halkı Kızılay’ın faaliyetlerinden haberdar etmek üzere her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olduğunu belirten Çağanağa yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kızılay’ın bir grup idealist Osmanlı hekiminin bir araya gelerek bir dernek kurması ile başlamıştır ve kuruluş tarihinden itibaren her zaman insanlığın yanında olduğunu ispatlar şekilde etkinlikler yapmaktadır. Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını alan en köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’da aynı amaçlar ve ilkeler doğrultusunda 1974'den günümüze, gönüllü ve hayırsever vatandaşların destekleriyle, zor zamanlarda ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir.

Çağanağa: LAÜ Kızılay Kulübü Kızılay’ın etkinliklerine katkıda bulunuyor

“Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın ve farklılıklar karşısında hoşgörünün sembolüdür. Merhamet, tarafsızlık ve barışın simgesidir” diyen Çağnağa, uluslararası hayır kuruluşu niteliği ile savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti. Çağanağa, Kızılay Haftası’nda böylesi zor zamanlardan geçen dünyamızın Kızılay’a ve ilkelerine sahip çıkıp darda olan ihtiyaç sahiplerine gönüllülük anlayışı ile yardım etmeye çalışılması gerektiğine dikkat çekti. Çağanağa son olarak “Lefke Avrupa Üniversitesi, Kızılay Öğrenci Kulübü olarak amacımız dil, din, ırk ayırımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, Kızılay’ın faaliyetlerinden üniversite öğrencilerini haberdar etmek ve Kızılay’ın etkinliklerine katkıda bulunmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.