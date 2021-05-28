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LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti

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LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli, Covid -19 döneminde çocukların ağız ve diş sağlığınının nasıl korunması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

“İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi; alışkanlıklarımızı değiştirmemize, daha fazla evde kalmamıza ve de buna bağlı olarak günlük rutinimizde atıştırmalık gıdalara daha fazla yer vermemize sebep olmaktadır. Oysa, hepimizin bildiği gibi; diş çürükleri bakterilerin şekeri kullanarak ürettikleri asit sonucu oluşmaktadır. Çocuklarımız bu dönemde her zamankinden fazla şeker tüketebilir” diyen Çehreli, sağlık hizmetlerine ulaşmanın da çeşitli sebeplerle güçleştiği pandemi döneminde çocuklar için neler yapalısı gerektiğini şöyle özetledi:

  1. Evde olduğumuz sürece fırçalama sayısını günde 3’e çıkartalım.
  2. Mutlaka dişhekiminizin tavsiye ettiği miktarda florürlü diş macunu kullanalım. Günümüzde, yüksek çürük riekli çocuklarda florürlü macun kullanımına 2 yaşında başlamamız gerektiğini bilerek dişhekimimizden risk durumumuzu öğrenelim.
  3. Covid-19 döneminde pek çok dişhekiminin çeşitli mobil uygulamalar aracılığı ile uzaktan, görüntülü ya da fotoğraf paylaşımlı danışmanlık yaptığını unutmayalım.
  4. Evde pişirimiş olsak dahi; nişasta ve şekerin bir arada olduğu gıdaların çürüğe yol açtığını unutmayalım. Meyve, kuru meyve, bal, pekmez gibi sağlığımız için faydalı gıdaların da çürük oluşumunda büyük rol oynadığını bilelim ve bunların tüketim miktarları ve sıklığı için mutlaka diş doktorumuzdan tavsiye alalım.
  5. Ağız yaralarını önemseyelim. Bildirilmiş birkaç vakada ağız yaralarının Covid-19 ile ilişkili olabildiğini unutmayalım.
  6. D Vitamini içerikli gıdaları her zamankinden fazla tüketelim. Çocuklarda diş çürüğünün  D vitamini eksikliği durumunda arttığını bildiren pek çok vaka bulunmaktadır. Aynı zamanda tıp doktorları, içinde bulunduğumuz dönemde C ve D vitamini takviyesini oldukça önemli görmektedir.
  7. Kendimiz ve çocuklarımızın daha fazla su içmesini sağlayalım. İçtiğimiz su miktarını arttırırken, tam aksine, taze meyve suları dahil olmak üzere asitli gıdalardan uzak duralım.

   Çehreli son olarak “çocuklarda diş çürüğünün “kader” değil hatalı bakım ve beslenmeye bağlı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu unutmayalım” diyerek sözlerini tamamladı.

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