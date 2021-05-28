LAÜ Akademisyeni Çehreli, çocuklarda ağız ve diş sağlığının nasıl korunması gerektiğine dikkat çekti

Covid-19 döneminde pek çok dişhekiminin çeşitli mobil uygulamalar aracılığı ile uzaktan, görüntülü ya da fotoğraf paylaşımlı danışmanlık yaptığını unutmayalım.

Covid-19 döneminde pek çok dişhekiminin çeşitli mobil uygulamalar aracılığı ile uzaktan, görüntülü ya da fotoğraf paylaşımlı danışmanlık yaptığını unutmayalım.

Covid-19 döneminde pek çok dişhekiminin çeşitli mobil uygulamalar aracılığı ile uzaktan, görüntülü ya da fotoğraf paylaşımlı danışmanlık yaptığını unutmayalım.

Covid-19 döneminde pek çok dişhekiminin çeşitli mobil uygulamalar aracılığı ile uzaktan, görüntülü ya da fotoğraf paylaşımlı danışmanlık yaptığını unutmayalım.