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LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Uzaktan Eğitimin Geleceği” toplantısına katıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimin Geleceği” konulu toplantıya katıldı.
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Uzaktan Eğitimin Geleceği” toplantısına katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimin Geleceği” konulu toplantıya katıldı.

  “Toplantıda ilk genel oturumlardan sonra farklı alanlarda yaşanan ve gelecekte olası  eğitim ve uygulama sorunları ve fakültelerin çözüm yaklaşımları paylaşılmıştır” diyen Demirdamar, Uzaktan Eğitimin Geleceğinin Eczacılık Fakülteleri açısından değerlendirilmesinin de yapılan toplantıda ele alındığı belirtti.

  Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncer Değim’in yönettiği oturumda Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, “Best Evidence Medical Education (BEME) Kollabarasyonunun tanımladığı sağlık eğitiminde uygulanacak program ve içeriklerin etkililiğinin ölçümünde kullanılan Kirkpatrik çıktı ölçümlemesindeki Birincil ve İkincil çıktılardan ve bunların öneminden bahsettikten sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, tamamen uzaktan eğitime dönüşüm sürecini anlatı ve LAÜ Eczacılık Fakültesi’nde eğitimi çok hızlı biçimde uzaktan eğitime nasıl dönüştürdüklerini paylaştı”

  Demirdar  “İngilizce eğitim veren  LAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin tamamının çok iyi derecede İngilizce bilmeleri ve uzaktan eğitim sürecinde  Lefke  Avrupa Üniversitesi’nin öğrencilere uzaktan eğitim için gerekli alt yapıyı sağlamış olması nedeni ile eğitimi kesintisiz ve eksiksiz yaptıklarını” belirtti.

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