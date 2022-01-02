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LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na Katıldı

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LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na Katıldı
LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na Katıldı

   Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil, Türkiye ve KKTC’de eğitim veren farklı üniversitelerin bölüm başkanları, temsilcilerinin katıldığı,  “İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Yönelim ve Yaklaşımlar” konu başlığıyla düzenlenen 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısına katıldı. Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün ev sahipliği yaptığı toplantı online olarak gerçekleştirildi.

   “Toplantı kapsamında,  yaklaşık olarak iki yıldır içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi süreci, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni arayışlara sebep olmuştur. Özellikle stüdyo/proje dersleri gibi uygulamalı derslerin bel kemiğini oluşturduğu bölümlerde, yeni koşullara paralel hareket edebilmek adına eğitim sürecinde yeni yönelimler şekillenmiştir. İç Mimarlık eğitim sürecine daha geleneksel yaklaşan eğitim anlayışları bile, belli noktalarda bu anlayışı azaltmak durumunda kalmıştır. İç Mimarlık eğitiminde öğrencilerin almış oldukları kurumsal, teorik ve uygulamalı koşulları da pandemi döneminde yeniden yapılandırmak durumunda kalmıştır” diyen Ermiyagil, bu noktada, 17. İç Mimarlık Bölüm başkanları toplantısında, İç mimarlık eğitiminde ortaya çıkan yeni yönelim ve yaklaşımlarla ilgili deneyimler üç farklı çalışma komisyonunda (Çalışma Komisyonu 1: İç Mimarlık Tasarım Eğitiminde Stüdyo Dersleri Proje ((Kapsamları ve Alan Büyüklükleri (Metrekare/Metraj), Çalışma Komisyonu 2: İç Mimarlık Tasarım Eğitiminde Geleneksel ve Dijital Görselleştirme Teknolojileri Kullanımları ,Çalışma Komisyonu 3: İç Mimarlık Tasarım Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi) çalışılmış ,fikir üretimlerinde bulunmayı ve öneriler geliştirmek hedeflendiğini belirtti.

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Ermiyagil, “Toplantıda İç mimarlık eğitimi veren üniversiteler arasında iletişim ortamı yaratılmış farklı üniversitelerde uygulanmış ve uygulanmakta olan belirlenen çalışma konuları bağlamında farklı yaklaşımlar tartışılmıştır. Türkiye ve Kıbrıs’ta görevlerini sürdüren bölüm başkanları kendi istedikleri grupta çalışma imkânı bulmuştur. Buna bağlı olarak, ikinci çalışma komisyonunda çalışma imkânı buldum” diyerek, bu çalışma komisyonunda da “İç Mimarlık Tasarım Eğitiminde Geleneksel ve Dijital Görselleştirme Teknolojileri Kullanımları” ile ilgili farklı öğretim yaklaşımları tartışmaya açıldığını, avantajları, dezavantajları detaylı olarak tartışıdığını ve farklı çalışma komisyonlarında da ayni şekilde iç mimarlık eğitim süreci ve meslek için çok değerli değerlendirmeler yapıldığını ve mesleğin yeni normalde öğretim, uygulama noktalarında bilgi paylaşımı yapıldığını ifade etti.

  Ermiyagil, sonuç olarak toplantıda; pandemi süreci iç mimarlık eğitiminin durumu, uzaktan eğitime ilişkin yaklaşımlar, deneyimler ve sorunlar tartışılırken, İç Mimarlik mesleği ve eğitim süreci pandemi öncesi, ve sonrasın bağlı olarak meslek ve eğitim süreci adına önemli olan konular  tartışıldı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

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