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LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, İç Mimarlık Eleştirel Yaklaşımlar Sempozyumuna katıldı

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LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, İç Mimarlık Eleştirel Yaklaşımlar Sempozyumuna katıldı
LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, İç Mimarlık Eleştirel Yaklaşımlar Sempozyumuna katıldı

 

 Lefke Avrupa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür yardımcı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil, İç Mimarlık Eleştirel Yaklaşımlar Sempozyumuna katılarak “İç Mimarlık Eğitiminde Yapay Zekâ(AI) Farkındalığının Değerlendirilmesi” konusunda sunum gerçekleştirdi. 

 Ermiyagil, sempozyum ile ilgili bilgiler verdi, “Sempozyum kapsamında,  farklı ülkelerden, iç mimarlık alanında akademik çalışmalar yapan çok değerli bilim insanı, araştırmacı ve akademisyenler bir araya geldi. Sempozyumda çeşitli alt başlıklar altında ilgili önemli konular ele alındı. Sempozyum, öncelikli olarak İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kentsel Tasarım alanlarında çalışan araştırmacılara açıktı”

  Ermiyagil sempozyumda, “İç Mimarlık Eğitiminde Yapay Zekâ(AI) Farkındalığının Değerlendirilmesi” konusunu üzerine açıklamalar yaptı “Yapay Zeka, gelişen teknolojinin getirisiyle günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. İç Mimarlık disiplininde de tasarım süreçlerinde iç mimarlar ve iç mimarlık öğrencileri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, iç mimarlık öğrencilerinin yapay zeka (AI) teknolojilerine ilişkin farkındalıklarını, kullanım alanlarını ve bu programlardan beklentilerini ortaya çıkarmaktır”, diyerek buna bağlı olarak araştırma, öğrencilerin kullanmakta olduğu yapay zeka programlarından (örn. ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, ) gibi en yaygın olanlarının belirlenmesiyle başlamış olduğunu belirtti.  

“Çalışmanın amacı, iç mimarlık öğrencilerinin yapay zeka (AI) teknolojilerine ilişkin farkındalıklarını, kullanım alanlarını ve bu programlardan beklentilerini ortaya çıkarmaktır”

  Ermiyagil açıklamasının devamında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık  üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin tasarım ders süreçlerinde yapılan gözlemler ve birebir görüşmeler doğrultusunda öğrencilerin farkındalığı ve tasarım süreçlerindeki yapay zeka kullanımlarından beklentileri  sorgulanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin en son yapay zeka teknolojileri hakkındaki farkındalığının sınırlı ve yapay zekanın tasarım süreçlerindeki kullanımına ilişkin endişelerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayni zamanda, iç mimarlık eğitim süreçlerinde kullanılan yapay zeka programlarının yetkinliğini geliştirme konusunda öğrencilerin yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğu ve öğrenmeye çok açık oldukları saptanmıştır”, diyerek sonuç olarak, yapay zeka programlarının günümüzde iç mimarlık eğitim süreçlerinde önemli yere sahip olduğunun, akademisyenlerin de yapay zeka kullanımı noktasında kendilerini geliştirmesinin bir gereklilik olduğunun görüldüğünü söyledi. 

  Ermiyagil son olarak “ Bu bağlamda, çalışma verilerine bağlı olarak iç mimarlık eğitim sürecinde yapay zeka kullanımı ve öğretimi noktasında öneriler geliştirilmiştir”dedi.   

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