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LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu

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"Bel ağrısının tedavisinde fizyoterapistler verdikleri rehabilitasyon ile iyileşme sürecinde büyük rol oynamaktadır"
LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazemin Gilanlıoğulları 8 Eylül ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon toplumdaki bireylerin bağımsızlığını artırarak yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalı olarak geliştirilmiştir” diyerek sözlerine başlayan Gilanlıoğulları, açıklamasına şöyle devam etti; Birçok farklı alanda çalışabilme yetisi sunan fizyoterapi mesleği, bireylerde farklı nedenlerden oluşan fonksiyon kayıplarını giderebilmek amacı ile geliştirilmiş ve rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olmuştur. 8 Eylül, 1996 yılında Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun (WCPT) ilk toplantı yaptığı günden itibaren ’Dünya Fizyoterapi Günü’ olarak kutlanmaktadır. 

Gilanlıoğulları: Bel ağrısının tedavisinde fizyoterapistler verdikleri rehabilitasyon ile iyileşme sürecinde büyük rol oynamaktadır

“Dünya Fizyoterapi Günü, fizyoterapistlerin dünyaya sesini duyurabileceği ve mesleğini topluma tanıtabileceği bir gündür” diyen Gilanlıoğulları, bu kapsamda Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun, her yıl bir odak noktası seçtiğini ve seçilen temaya göre farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti. Bu yıl, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nün odak noktasının bel ağrısı ve tedavisindeki fizyoterapistlerin rolü olarak belirtildiğini dile getiren Gilanlıoğulları, açıklamasında şunları kaydetti; Bel ağrısı dünya çapında yaygın olan ve her yaştaki bireyleri etkileyebilen bir sorundur. Bel ağrısının tedavisinde fizyoterapistler verdikleri rehabilitasyon ile iyileşme sürecinde büyük rol oynamaktadır. Egzersizin bel ağrısının yarattığı bulgular için en yararlı tedavi yöntemi olduğu araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Buna ek olarak, daha sağlıklı ve doğru tedavi alabilmek için egzersiz programları kişiye özel hazırlanmalıdır. Bu yüzden fizyoterapistlerin kişiye özel ve doğru egzersiz verme konusundaki rolü çok büyüktür. WCPT’nin belirttiği üzere, fizyoterapistler bel ağrısı rehabilitasyonunda uzmandır ve rehabilitasyon kapsamında bireylere manuel terapi, denetimli egzersiz programları, eğitim ve öz-bakım gibi stratejileri vererek hem iyileşmeyi hem de ileride tekrarlama ihtimalini azaltmayı hedefler. 

Gilanlıoğulları son olarak, tüm fizyoterapistlerin ‘8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı.

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