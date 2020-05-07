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LAÜ Akademisyeni Görkem,“Duygusal Dayanıklılık” konusunda açıklamalarda bulundu

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LAÜ Akademisyeni Görkem,“Duygusal Dayanıklılık” konusunda açıklamalarda bulundu
LAÜ Akademisyeni Görkem,“Duygusal Dayanıklılık” konusunda açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.n Anıl Görkem, “ Duygusal Dayanıklılık” konusunda açıklamalarda bulundu.

Görkem, “Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılığı yüksek olan bireyler, stres yaşadıkları durumlarda kendini kolaylıkla toparlayabilen kişilerdir”diyerek duygusal dayanıklılık hem bireyler hem de kurumlar için geçerli olan bir kavramdır dedi.

Görkem: Duygusal dayanıklılık veya yılmazlık ancak kişi sınandıkça, zorlandıkça ve konfor alanının dışına çıktıkça gelişen bir özelliktir

“Bazı insanların zorluk dolu hayatlarına karşın yaşama sevincini koruyup ve sağlıklı olarak hayatlarını sürdürdüklerini, bazılarının ise zorluklar karşısında kolayca ümitsizliğe kapıldığını, geri çekilip pes ettiğine anlam vermekte zorlanırız”diyen Görkem, hayata hazırlık sadece eğitim dönemindeki sınavların üstesinden gelmekle sınırlı bir süreç değil. Duygusal dayanıklılık veya yılmazlık ancak kişi sınandıkça, zorlandıkça ve konfor alanının dışına çıktıkça gelişen bir özelliktir dedi. Görkem, bazı insanların buna doğuştan hazırlıklı olduğunu söyleyen araştırmacıların olduğunu, ancak bu özellik önemli ölçüde hayat içinde gelişiyor. Çünkü yılmazlığın hayat başarısı konusunda diploma, deneyim ve mesleki teknik bilgiden çok daha önemli rol oynadığını ifade etti.Görkem, bunun en somut örneğinin çok dezavantajlı ortamlardan geldikleri halde, yaşadıkları güçlüklere takılmayıp mücadele sürecinde birçok yetkinlik kazanarak hem hayatını zenginleştiren hem de başarılı olaninsanların varlığının olmasıdır dedi.

Görkem, duygusal dayanıklılığı yükseltmek için kişilerin sahip olması gereken özellikleri;

Gerçeği kabullenmek,  ders çıkartmak, anlam bulmak, olumlu tutum ve disiplin olak sıraladı.

Görkem, duygusal dayanıklılığı artırmak için neler yapabileceğimizi söyle sıraladı;

  • Bilinçli Farkındalık Egzersizleri Yapın: nefes egzersizleri.
  • Bilişsel Yükünüzü Bölümlere Ayırın: Örneğin; iş aktivitelerimizi mailleşme, toplantılar ve beyin fırtınası toplantıları şeklinde gruplayarak, bir anda sadece bir tanesine konsantre olabiliriz. Uzmanlar gün içerisinde işte belli bir aktiviteye yoğunlaşmak için bir zaman dilimi belirlenmesi gerektiğini ve bunun beynimizi bilgi işlenmesi konusunda rahatlatacağını savunuyor.
  • Mola Alın.
  • Zihinsel Çevikliğinizi Geliştirin: Stresli anlarda, o anı durdurmak, durumu uzaktan objektif bir şekilde değerlendirip, daha sonra sorunu çözmeye çalışmak mümkün.
  • Kendinize ve Diğerlerine Karşı Şefkatli Olun: kendinize ve başkalarına duyduğunuz şefkatin, pozitif duyguların hayat kalitenizi artıracağını unutmayınız.

  Görken son olarak, “Duygusal esnekliğe sahip kişiler zor durumlarda umutsuzluğa kapılmaz, şikayet etmez, yaşanan zorluklardan bir anlam çıkartmaya çalışır, çözüm üretir ve yaşanan olumsuzlukları gelişme yolunda bir fırsat olarak görür” diyerek bunun sonucunda da daha sonra karşılaştıkları zorluklar için öz yeterlilik geliştirdiklerini ifade etti.

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