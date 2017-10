LAÜ Akademisyeni Günebak "Holistik Beslenme" hakkında açıklamalarda bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ç. Tuba Günebak, ‘‘holistik beslenme’’ kavramının ne olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ç. Tuba Günebak, ‘‘holistik beslenme’’ kavramının ne olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

“Günümüz hayatının orta noktasında ister çalışalım, ister çalışmayalım sürekli bir stres var. Hepimizin bir hayat telaşı, bir yerlere yetişme çabası var’’ diyen Günebak, aynı zamanda bu yoğun tempoda vücudumuzu hem içeriden hem de dışarıdan, stresin olumsuz etkilerinden korumanın en etkin yolunun ise sağlıklı beslenmeden geçtiğini belirtti.

Son 40 yıldır insan beslenmesine dair yapılan bilimsel çalışmaların giderek hız kazandığına dikkat çeken Günebak, besin öğelerinin ve biyoaktif bileşenlerin insan metabolizması üzerindeki etkilerinin bilim camiasında da yıllardır gündemin üst sıralarındaki yerini koruduğunu dile getirdi. Günebak, besin ve sağlık temalı çalışmaların bir yandan hız kazandığını, bir yandan da tüm ülkelerde obezite, şeker hastalığı, kemik erimesi, kalp-damar ve kanser hastalıklarının görülme sıklığının giderek arttığını belirterek, “Peki, beslenme biliminin bu kadar ilerlemesine rağmen hastalıkların önüne neden geçilemiyor?” dedi.

Peki; “Holistik Beslenme” ne demek?

Günebak, holistik beslenme yaklaşımının bireyi bir bütün olarak ele aldığını ve uygun bir sağlık durumu için bireyin duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığını birleştirdiğini dile getirdi.

''Holistik beslenme yaklaşımına uygun diyet üç ana bileşenden oluşur; karbonhidrat, protein, yağ içeren makro besinler; vitamin ve mineralleri içeren mikro besinler ve yeterli miktarda posa'' diyen Günebak, bu bileşenlerin tam ve dengeli bir beslenme programının temelini oluşturduğunu belirtti. Günebak, holistik beslenmeyi savunanların ilaç kullanmadan doğal olarak iyileşme konusunda hemfikir olduğunu ifade ederken aynı zamanda optimum enerji seviyesi ve sağlığa, duygusal refaha, enfeksiyonlarla savaşabilme yeteneğine ulaşmak için tüm besin öğelerinin uygun bir dengede olması gerektiğini söyledi. Günebak, bu şekilde beslenmede bütüncül yaklaşım kurallarına uymanın obezite, kalp, şeker hastalığı ve kanser gibi çeşitli sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Günebak, holistik beslenme yaklaşımına uygun bir diyette olması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Öncelikle düzenli olarak öğünlerinizi tüketin ve güne besleyici bir kahvaltı ile başlayın,

-Ekmek, makarna ve tahıl gibi yiyecekleri satın alırken tam tahıllı olanlarını seçin. Tam tahıllar daha fazla besin maddesi ve posa sağlar,

-Yeterli miktarda su içilmelidir. Çünkü hafif dehidrasyon bile sindirim sürecini etkiler ve çeşitli semptomları ve hastalıkları ağırlaştırır,

-Vücudunuzdaki omega-3 seviyesini arttırmak için haftada 2-3 kez balık yemelisiniz,

-Bağırsak florasını güçlendirmek için yoğurt, kefir, boza gibi probiyotiklerden zengin besinleri tüketiniz,

-Güneşten yararlanmak için en doğru zamanlar sabah 10.00’ dan önceki sabah saatleri ile 16.00’ dan sonraki akşamüstü saatleridir. Yaz aylarında mutlaka güneşlenin, D vitamininden faydalanın,

-Rafine şeker, yüksek fruktoz mısır şurubu gibi yapay tatlandırıcılardan uzak durun,

-Günlük 1 silme tatlı kaşıktan fazla tuz tüketmeyin. İyotlu tuz kullanın,

Günebak: ‘‘Tüm beslenme önerilerinin temelinde kişiye sağlıklı ve uzun bir ömür ile fit bir görünüm vermek yatıyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’nün “sağlıklı birey” tanımına baktığınızda “bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olan kişi” tanımını görüyorsunuz’’dedi ve kişinin tamamen sağlıklı olabilmesi için sadece bedenen sağlıklı olmasının yetmediğini sözlerine ekledi.