  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisinin önemine dikkat çekti

» »
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisinin önemine dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisinin önemine dikkat çekti

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül   Hablemitoğlu, “Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konusunda açıklamalarda bulundu.

 

   “Korona pandemi süreci ebeveyn olmanın hem sorgulandığı, hem de zor günlerin yaşandığı bir süreç oldu. Sağlığımızı ve ekonomik yaşamı etkilediği kadar, sosyal yaşamı da derinden sarstı. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Her yaş grubundan eğitimleri devam eden çocukları olan ebeveynler bu süreçte çok zorlandılar.  Özellikle hem üniversite hem de lise geçiş sınavlarının tarihlerinde değişiklik yapılması eğitimlerin online sürdürülmesi, ailelerin ev ortamında çocukları ile uzun zaman geçirmeleri farklı bir ebeveyn olmayı gerektirdi”diyen Hablemitoğlu, en büyük sıkıntıyı, üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ile velilerin yaşadığınıve bu nedenle öğrenciler hem dersleri yürütmekte hem de genel kaygı ortamında motive olmakta zorlandıklarını belirtti.

 

Hablemitoğlu:Çocuklara karışmak, kendi istediklerini yapmalarını sağlamak yerine, onları gözlemlemek önemli

“Ebeveynlere öncelikle bir şeyi hatırlatmak isterim. Her bireyin yaşamdaki ritmi ister çocuk, ister yetişkin olsun farklıdır” diyen Hablemitoğlu özellikle 2010 sonrası doğan alfa nesli ile iletişim kurabilmeninbambaşka birşey olduğunu ve bu nedenle, çocuklarımız anne babalarını model alsalar bile, hayatı kendi perspektiflerinden yorumlayacaklarından hayatlarının akışı da farklı olacaktır dedi.Hablemitoğlu, önümüzdeki aylarda eğitimin online sürme olasılığının yüksek olduğunu ve bu durumun ev yaşamını değiştireceğini belirterek ebeveynlerin işe, çocuklarının yaşam akışını keşfetmekle başlayabileceklerini ifade etti. “Çocuklara karışmak, kendi istediklerini yapmalarını sağlamak yerine, onları gözlemlemek önemli. Önce şu soruların cevaplarını arayabilirler; saat kaçta uyanıyor? Kişisel bakımına özen gösteriyor mu? Bütün gün pijamaları ile mi vakit geçiriyor? Üzerini değiştiriyor mu? Yatağını/odasını topluyor mu? Kendisi mi uyanıyor?Siz mi uyandırıyorsunuz? Derslerine katılıyor mu? Ödevlerini zamanında teslim ediyor mu? Dijital cihazlarla ilişkisi ne durumda, günde kaç saat telefon/televizyon/elektronik oyunlarla zaman harcıyor? Yani özetle her ebeveyn çocuğu ile sürdürdüğü ev yaşamının akışını bilmek durumunda”diyenHablemitoğlu sonrasında ebeveyn bu akışta çocuğun başarısını, sağlığını etkileyecek bir gözlemi varsa bunu açıklayarak,öncelikle çocuğun yaşam akışına saygı duyması sonra da bir orta yol bulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Hablemitoğlu: Çocuklarımızı severek, kişisel sınırlarına saygı duyarak ve değer verdiğimizi göstererek sürece daha rahat devam edebiliriz

Hablemitoğlu, “Özellikle ergenlik çağı iletişim kurmanın kolay olmadığı bir dönem. Durumu yalın bir biçimde konuşmak, samimi olmak önemli. Daha iyi yönetilmesi gereken durumları sıralayarak, çocuğa durumu nasıl düzeltebileceği ya da ne yapmak istediğini sormak, plan yapmasına yardım etmek, destek olmayı teklif etmek bir çözüm olabilir” dedi.

Hablemitoğlu son olarak, çocukları eleştirilmek, suçlanmak ya da yargılanmak yerine, desteklendiklerini, anlaşıldıklarını, kendilerine güven duyulduğunu ve çözüm üretildiğini bilirlerse motive olmaları kolaylaşacaktır diyerek, çocuklarımızı severek, kişisel sınırlarına saygı duyarak ve değer verdiğimizi göstererek bu sürece daha rahat devam edebileceklerini vurguladı. Hablemitoğluayrıca, “Çocuklarımıza ne kadar başarı o kadar sevgi mesajı vermeden, onları saygıyla sevdiğimizi göstererek, çocuklarımızı bizim birer uzantımız gibi görmeyip, birer birey olarak varlıklarını kabul ettiğimizde sorunları aşmak mümkün olacaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni 'obezitede beslenme tedavisi' hakkında bilgiler verdi18 Haziran 2020 Perşembe 16:31
  • Madde ve davranışsal bağımlılık, halk sağlığı sorunu olarak düşünülmeli17 Haziran 2020 Çarşamba 17:42
  • Çevre bilincini küçük yaştan itibaren çocuklarımıza aşılamalıyız14 Haziran 2020 Pazar 17:58
  • Sağlıklı bir yaz için 15 öneri10 Haziran 2020 Çarşamba 19:10
  • LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi küçük sınıflarda uygulama imkanı sunuyor07 Haziran 2020 Pazar 16:59
  • "Sigara içen kişilerde bel ağrısı görülme oranı üç kat fazladır"04 Haziran 2020 Perşembe 17:00
  • Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması Biyoçeşitlilik03 Haziran 2020 Çarşamba 18:06
  • Fiziksel aktivite ve egzersiz doğal anti-depresan özellik gösterir01 Haziran 2020 Pazartesi 16:21
  • LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:48
  • LAÜ’den yeni bir başarı: LAÜ akreditasyonlarına bir yenisini daha ekledi26 Mayıs 2020 Salı 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti