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Laü Akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs Bağlantılı Zoom Toplantsına Katıldı

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Laü Akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs Bağlantılı Zoom Toplantsına Katıldı
Laü Akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs Bağlantılı Zoom Toplantsına Katıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı ve Türk Dili-Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, uzmanlık alanlarından biri olan İtalya-Osmanlı ilişkileri konusunda uluslararası Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı zoom toplantısında Lefke Avrupa Üniversitesini temsil etti.

Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak

Ankara İtalyan Elçiliği, İtalya Messina Üniversitesi, Casa Italia ve Levanten Foundation işbirliğindeki toplantıya, İtalya ve Türkiye’den sınırlı sayıda akademisyen davet edildi. KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi adıyla toplantıya katılan ve tarihi süreç içinde İtalyanca-Türkçe sözlük ve gramer kitaplarını anlatan Karakartal’ın bildirisi ,diğer bildirilerle birlikte adı geçen İtalyan kurumlarınca kitaplaştırılacak.

 

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