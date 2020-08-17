LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli kentleşme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi araştırdı

Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ve Lefke Avrupa Üniversitesi doktora öğrencisi James Karmoh Sowah birlikte hazırladıkları çalışma alanın en iyi dergilerinden olan Environmental Science and Pollution Research dergisinde yayınlandı.

Kırıkkaleli “Çalışma ile dünyada 1950 ile 2014 yıllarında kenteleşme ve çevresel sürdürülebilirlik arasında bir ilişki varmı sorusuna cevap verilmiştir. Çalışmada yeni nesil bilimsel teknikler arasında öne çıkan ‘Wavelet Analysis’ yani Dalgacık analizi kullanılmıştır. Bu analiz tekniği hem frekans hem de zaman alanında eşzamanlı olarak zaman serilerini analiz eder. Bunun yanında çalışmada kullanılan yaklaşım ile dünyada kentleşme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi gerek kısa gerek ise uzun vadede ayrı ayrı inceleme şansını vermiştir”dedi.

Kırıkkaleli: Son yıllarda dünyada kentlere akım gün geçtikçe artış gösteriyor

“Dünyadaki insanların büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde ve küçük kasabalarda yaşamlarını yüzyıllarca sürdürmüşlerdir, ancak endüstrileşme ve küreselleşmeninde tetiklemesi ile son yıllarda dünyada kentlere akım gün geçtikçe artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletlerin 2018 de yayınladığı World Urbanization Prospects (2018) raporuna göre, 1950 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 30’luk kesmi kentlerde ikamet ederken günümüzde bu oran 55%’e çıkmıştır ve 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60’lık bir oranının kentlerde ikamet edeceğinin altını çizmektedir” diyen Kırıkkaleli, Avrupada bu oranın yüzde 77’lere çıkmasının beklenmekte olduğuna dikkat çekti.

Kırıkkaleli: Kentleşme, orta ve uzun vadede çevresel sürdürülebilirliğin en önemli belirleyici faktörüdür

Kırıkkaleli, bilim insanları arasında kentleşme üzerine devam eden tartışmaların her geçen gün artmakta olduğunu, kentleşmenin endüstrileri ve toplumu kentlerde topladığını ve ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğinin altı çizilse de bilindiği gibi kentleşmenin çevre kalitesi üzerine negatif etkisinin de olduğunu belirtti. Kırıkkaleli kentleşmenin dünya genelinde artmasının benzer bir oranda küresel enerji tüketiminin artmasına ve bununla birlikte küresel karbon emisyonu ve çevre kirliliğinin artmasına neden olduğunu ifade etti. Bunun yanında, özellikle fosil yakıtlar ile üretilen kentsel enerji kullanımının artması küresel ısınmanın en önde gelen nedenlerinden biri olmaktadır ve böylelikle çevresel sürdürülebilirliği tehdit etmektedir diyen Kırıkkaleli, çalışmada altı ayrıca çizilen bir önerinin ise çevresel sürdürülebilirlik için kenleşme ve küreselleşmenin yanında küreselleşmenin son asırda değiştirdiği tüketim ve tüketim yapıları olduğunu ifade etti. Kırıkkaleli “Kentleşme bilindiği gibi ayrıca konut ve altyapı talebini artırmakta böylelikle enerji tüketiminin ve karbon emisyonunun seviyesini artırarak gerek çevresel sürdürülebilirliği olumsuz etkilemekte gerek ise küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine olumsuz katkıda bulunmaktadır” dedi .

Kentlerde insanların çevre dostu tüketim yapmaları teşvik edilmeli

Son olarak Kırıkkaleli, “ Dalgacık analizi ile yapılan bilimsel araştırma göstermektedir ki kentleşme orta ve uzun vadede çevresel sürdürülebilirliği belirleyen en önemli faktörlerdendir. Bundan dolayı dünya liderlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıp toplumların yenilenebilir enerji tüketmeleri için destek sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında özellikle kentlerde insanların çevre dostu tüketim yapmaları teşvik edilmeli ve bu yönde eğitimler verilmelidir”dedi.