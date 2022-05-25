LAÜ Akademisyeni Kömleksiz’in ilk müze eğitim kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz tarafından “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı” hazırlandı.

Kömleksiz’in KKTC Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinin arkeoloji ve doğa bölümü nesnelerinden yola çıkarak hazırladığı “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı”, KKTC’de yer alan müzeler için hazırlanmış ilk müze eğitim kitabıdır.

“Günümüzde müzeler, müze ziyareti yapacak kişilerin (öğretmenler, öğrenciler, aileler, farklı yaş grupları, farklı engel grupları vb.) gereksinimlerini ön plana alarak müze gezilerini planlamalarına yardımcı olabilmekte ve bu ziyaretçilere eğitici ve eğlendirici etkinlikler sunabilmektedirler” diyen Kömleksiz, yayın ile ilgili şu bilgileri aktardı; Eğer müzede yapılacak etkinlikler öğretmen ve öğrencilere yönelik planlanıyorsa, bu plan genellikle, okul-müze iş birliği içinde ve öğretim programlarına uygun olarak yapılmaktadır. Böylelikle müzeler, öğretmen ve öğrencilerin gözünde yılda bir ya da en fazla iki kez hızlı bir şekilde gezilen ve hiçbir şey yapılmadan geri gelinen sıkıcı mekânlar olarak görülmekten kurtarılabilir. Müze deneyimini etkileşimli olarak yaşayamayan çocuklar, müzeleri ürkütücü, soğuk ve sıkıcı mekânlar olarak algılayabilmektedir. Müze gezilerinin anlamlı bir hal alması, geziye katılan kişilerin müzede zaman geçirmekten hoşlanması ile başlamaktadır. Müzeler okullara, ailelere, çevre halkına eğitim programları ve etkinlikler düzenleyerek müzeye gitme alışkanlığına katkıda bulunabilmektedirler. Müzelerin eğitimsel öneminin dünyada her geçen gün daha da arttığı bir gerçektir. Bu nedenle günümüzde müze eğitimi, erken yaşlarda başlatılmalı ve ders ayırımı gözetmeksizin farklı derslerin uygun konularında ve çoğu zaman eş zamanlı olarak verilmelidir.

Kömleksiz açıklamalarına şöyle devam etti; Müzelerin koleksiyonlarıyla örtüşen birçok ders, müze eğitimi kapsamında işlenebilmektedir. Öğretmenler, yıllık planlarını ve ders programlarını hazırlarken sınıf ortamında yapacakları birçok dersi müzelerde uygulamalı olarak gerçekleştirebilmekte ve müzeleri okul dışı öğrenme ortamları olarak kullanabilmektedirler. Bu kitapta yer alan etkinlik örnekleri; KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim programı 1-5’inci sınıf öğrenme çıktılarına göre; müze öncesi etkinlikler, müzede yapılacak etkinlikler ve müze sonrası yapılacak etkinlikler olarak sekiz ders (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Fen ve Teknoloji) için geliştirilmiş, birbirinden bağımsız etkinlikler olarak hazırlanmıştır. Müze eğitimi alan uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda öğrenci ve öğretmen hedef ve beklentileri belirlenmiş ve müze eğitim etkinliklerine son şekli verilmiştir.