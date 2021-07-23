LAÜ Akademisyeni Özdal, Sağlık Yönetimi’nin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Önemine dikkat çekti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Macide Artaç Özdal “Sağlık Yönetimi’nin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Önemi” konusunda açıklamalarda bulundu.

“Sağlık yönetimi özellikle toplumların sağlığını olumsuz etkileyen durumların yönetilmesinde önemli bir olgu”

“Sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların işletmesi, yönetimi, ve bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin planlaması ve toplumların sağlık problemlerini çözüm sağlamak için kullanılan bilim dalının sağlık yönetimi olduğunu belirten” Özdal özellikle sağlık sektörünün gelişmiş ve ileride olduğu ülkelerde sağlık yönetimi dalının önemimin ortaya çıktığını ve sağlık yönetimini özellikle toplumların sağlığını olumsuz etkileyen durumların yönetilmesinde daha önemli kılan bir olgu olarak görülebileceğini ifade etti.

Özdal açıklamasının devamında,“Bilindiği üzere 2019 yılının son günlerinde Dünya Sağlık Örgütü Çin’de görülen ve zatüreye neden olan virüs hakkında uyarıda bulunmuş ve daha sonra bu virüsün yeni tür bir koronavirüs olduğu açıklanmıştı. Virüs, 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyada salgın hale gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği ve tüm dünyada ciddi halk sağlığı sorunu haline gelen Covid-19 virüsü sağlık örgütleri ve yönetimsel çerçevede ele alınması toplumların sağlığını korumak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kriz döneminde sağlık hizmetlerinin yönetiminde önlemler alınması gereklidir. Tüm dünyada beklenmedik bir şekilde meydana gelen Covid-19 salgını birçok ülkede sağlık sistemleri üzerinden birçok olumsuz etkiye neden olmuştur. Bunun nedeni de çok sayıda hastanın ayni anda sağlık hizmetlerine ihtiyacının doğması ve sağlık kuruluşlarına ayni anda başvurması olmuştur. Bu durum, dünya genelinde sağlık uygulamalarında, sağlık hizmetleri finansmanında, ekipman tedarikinde, etik ve operasyonel planlama aşamalarında birçok beklenmedik ihtiyaçlara neden olmuştur. Pandemi sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi için sağlık yönetimi alanında önem verdiğimiz planlama, etkin iletişim, hasta sayısı artışının öngörülmesini sağlayacak modellemelerin yapılması, gözetim sağlanması ve organizasyonel olarak sağlık kuruluşlarının hazırlıklı olması gibi önemli adımların izlenmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının planlama yapması süreçte atılacak adımların düzenli yürütülmesini, hasta sayısı tahmini yapmak hastane yönetimlerinin acil eylem planı oluşturulmasını ve etkin iletişim kurmak gerekli konular hakkında hem yöneticilerin hem de çalışanların etkin bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Bu tür yönetim fonksiyonları bir kriz durumu yaratan Covid-19 pandemi yönetimi sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynamaktadır”dedi.

“Sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık yöneticileri de, salgının kontrol altına alınmasında büyük role sahiptir”

Özdal son olarak “Sağlık sektöründe sağlık yöneticilerinin pandemi sürecini yürütmekte ve halkın sağlığını korumakta büyük rolü vardır. Bu anlamda toplumlarda birincil önlemleri almak, örneğin geniş kitlelerin hakça eşit şekilde aşılanmasını sağlamak, karantina ve benzeri önlemleri etkin bir şekilde almak, ortaya çıkacak muhtemel sorunlar ile ilgili, hızla karar vermek, verilen kararları uygulamaya koymak, uygulamaların sonuçlarını değerlendirmek, normale dönüş süreçlerini planlamak ve uygulamak sağlık yöneticilerinin önemli görevlerindendir. Sonuç olarak, pandemi sürecinin başarılı bir şekilde yürülmesinde sağlık yönetimi alanının önemli olduğunun, büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık yöneticileri de salgının kontrol altına alınmasında ve toplumların sağlığını korumak açısından büyük role sahiptir”diyerek sözlerini tamamladı.