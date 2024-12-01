  • BIST 9652
  • Altın 2960.569
  • Dolar 34.6806
  • Euro 36.7281
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

LAÜ Akademisyeni Özler “Hipertansiyonda Denge” konusunu ele aldı

» »
Hipertansiyonlu bireyler günlük rutinlerine mutlaka yürüyüşü eklemeli
LAÜ Akademisyeni Özler “Hipertansiyonda Denge” konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Akademisyeni Dr. Necati Özler, “Hipertansiyonda Denge” ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

 “Yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre ölümün önlenebilir en önemli nedenidir. Hipertansiyon dünyada olduğu gibi adamızda da yaygın olarak görülmektedir. Yüksek kan basıncına sahip bireylerde, kan basıncındaki ani değişimler sonucu, çeşitli mekanizmalar ile reaksiyon zamanı ve denge kontrolünün etkilendiği bilinmektedir” diyen Özler, hipertansiyonu (HT) olan bireyler incelendiğinde; bireylerin denge ve fiziksel aktivite seviyelerinin düşük olduğu ve dengenin korunmasında sorumlu olan büyük kas gruplarının bu bireylerde normal bireylere kıyasla daha zayıf olduğunun kanıtlanmış olduğunu söyledi. Özler, bu kaslardaki kuvvet kaybının fiziksel aktivite seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, fiziksel aktivite seviyesindeki azalma ile beraber hipertansiyonlu bireylerin denge seviyesinin daha da kötüleşmekte olduğunu ifade etti. Sonuç olarak hipertansiyonlu bireylerin düşme riskinin daha yüksek olduğunun kanıtlanmış olduğunu dile getiren Özler, bu bulgulara göre yüksek kan basıncı postüral stabiliteyi bozan potansiyel bir risk faktörü olduğuna değindi.

“Literatür bize hem kan basıncını dengede tutmak hem de fiziksel aktivite seviyesini korumak için haftada en az 3 gün 20 dakikalık orta şiddetli yürüme aktiviteleri önermektedir. Bu bilgiler ışığında hipertansiyonlu bireylerin fiziksel aktiviteden korkmadan günlük rutinlerine mutlaka yürüyüşü eklemeleri önerilmektedir” şeklinde önerilerde bulunan Özler, bu anlamda fizyoterapistlere klinikte önemli rollerin düşmekte olduğunu belirtti. Özler son olarak, “Hipertansiyonlu bireylerin rehabilitasyonunda denge faktörü es geçilmemeli ve büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendirme programları ve aerobik egzersizler eklenmelidir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı30 Ekim 2024 Çarşamba 15:23
  • LAÜ’de Meme Kanseri Ayı Farkındalık semineri düzenlendi25 Ekim 2024 Cuma 18:51
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Günü düzenledi24 Ekim 2024 Perşembe 12:07
  • LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu, Yeni Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenledi18 Ekim 2024 Cuma 14:50
  • LAÜ’de “Kulüpler Şenliği” düzenlendi11 Ekim 2024 Cuma 09:10
  • LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı26 Eylül 2024 Perşembe 17:09
  • Lefke Avrupa Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Alçılama Workshop'u Düzenledi22 Eylül 2024 Pazar 19:21
  • LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu08 Eylül 2024 Pazar 15:09
  • LAÜ Psikoloji Kulübü’nden hayvan dostlarımıza katkı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:20
  • LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin %87’si kayıt yaptırdı26 Ağustos 2024 Pazartesi 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti