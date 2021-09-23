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LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti...

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LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti...
LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “Okulda Döneminde Beslenme” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

   “Beslenme, sağlığın korunması, büyümek ve yaşam kalitesini arttırmak için gerekli besin öğelerinin yeterli miktarda, doğru zamanda alınmasıdır” diyerek sözlerine başlayan Perçinci, açıklamasında okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine değindi.

  Okul çağı beslenmenin 6-12 yaş dönemini kapsayan bedensel ve zihinsel gelişimin en yüksek düzeyde olduğu dönem olarak ifade eden Perçinci, çocukların beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenen gruplar olduğunu ve yanlış öğrenilen beslenme alışkanlıklarının ömür boyu devam etmekte ve metabolik hastalıklar, diş çürükleri, obezite, vitamin ve mineral eksiklikleri, demir eksikliklerine neden olmakta olduğunu belirtti. Perçinci sözlerine şöyle devam etti;

  • Yaşı ne olursa olsun çocuklar yetişkinlerle aynı besinlere gereksinim duyarlar. Sadece gereksinim duyulan miktarlar daha azdır.
  • Mutlaka kahvaltı yapması sağlanmalıdır.
  • Okulda okul yemekleri yemelidir. Fast  food tarzı yiyeceklerden, kızartmalardan, hazır paketli ürünlerden uzak tutulmalıdır.
  • Belenme çantasına hazırladığımız besinler protein yönünden zengin olmalıdır.
  • Beslenme çantasına asitli içecekler, hazır meyve suları eklemek yerine ayran, süt tarzı protein içeren içecekler eklenmelidir.
  • Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmeli. Böylece vücut için gerekli olan posada alınmış olacaktır.
  • Okul çağı çocuklar genelde sebze grubunu sevmezler. Be nedenle sebzelerin pişirilmesine ve sunumuna özen gösterilmelidir.

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   Perçinci, küçük çocukların günde 5-6 öğün beslenmeye gereksinim duyduklarını belirterek, mide kapasitelerinin kısıtlı olmasından dolayı çocukların alması önerilen besin grubunu ve porsiyon miktarını şöyle özetledi;

  • Süt Grubunu: 2 Porsiyon
  • Et Grubunu: 2 Porsiyon
  • Meyve Grubunu: 4-5 Porsiyon
  • Ekmek Grubunu: 3-6 Porsiyon

     “Beslenme çantası ile çocukların kahvaltı ve öğle yemeği arasında ya da öğle ve akşam yemeği arasında aç kalmalarının önüne geçilebileceği gibi sağlıklı besin tüketiminin sağlanarak, öğretmenler ve okul idaresince takibi yapılabilir”  diyen Perçinci, okulda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle aktardı;

-Beslenme çantası, peçete ve su her gün getirilmelidir.

-Öğrencilerin getirdikleri besinleri tüketme durumu iyi takip edilmelidir.

-Getirilen sebze ve meyveler çok iyi bir şekilde yıkanmış olmalıdır.

-Beslenme çantasında yer alacak besinler önerilirken Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükteki ‘kantinlerde bulundurulacak besinlerle ilgili genelgesi’ göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili genelge ile okullarda satışı uygun görülmeyen besinler beslenme çantasında önerilmemelidir.

-Beslenme çantası her gün çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır.

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