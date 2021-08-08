LAÜ Akademisyeni Portakalcı, İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Portakalcı, “İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi” üzerine açıklamalarda bulundu.

Portakalcı, “Toplum içindeki kişilerin istek ve ihtiyaçları artmakta, teknolojinin de etkisiyle sürekli değişen değerlerin kazanılması önemli hal almaktadır” diyerek, bu durum, işletmelerin çevreleri ile kurduğu ilişkilerine yeni bir boyut kazandırıp, rekabette ön planda olmak isteyen işletmeleri çevrenin beklenti ve ihtiyaçları yönünde hareket etmeye zorladığını belirtti.

Portakalcı; İşletme lehine olumlu algı yaratabilmede kilit nokta halkla ilişkiler

“Birçok alanda işletmeler rekabet ortamı içerisindeyken aynı zamanda teknolojik imkanlar doğrultusunda yüksek oranda dijital anlamda uygulamalar işletmelerde elverişli hal aldı. Bunun yanında işletmelerde tüm faaliyetlerin koordineli şekilde uygulanması ve hedef kitlelere de doğru mesajların iletilebilmesi hususunda halkla ilişkiler daha da önem teşkil etti” diyen Portakalcı, hedef kitlelerin gereksinimlerinin öğrenilmesi ve doğru stratejilerle cevap verebilme konusunda da halkla ilişkilerin işletme başarısındaki önemine değindi. Portakalcı, özellikle günümüzde medyanın işletme lehine olumlu algı yaratabilmesinin de kilit noktasının halkla ilişkiler faaliyetlerinin işlevselliği ile paralel olabileceğini ifade ederek, halkla ilişkilerin rekabetin artması ve hedef kitlelerin değişen gereksinimleri çerçevesinde daha da önem kazanacağını söyleyerek işletmelerin bu yönde halkla ilişkiler faaliyetlerini daha da önemseyeceğine dikkat çekti.

Portakalcı son olarak, “Halkla ilişkiler yalnızca hizmet sağladığı işletme veya kişiler için değil, bunun yanında toplum tarafından da önemi anlaşılan bir alan olduğunu unutulmamalıdır’’ dedi.